Matthias Schloo über Rolle als Polizist: "Für meine Kinder ist es, als würde ich Brötchen verkaufen!"

Hamburg - Bereits seit 15 Jahren spielt Matthias Schloo (47) Polizeioberkommissar Mattes Seeler in der ZDF-Vorabendserie " Notruf Hafenkante ". Zu Gast bei in der NDR-Sendung "DAS" verriet er jetzt, ob er sich die Folgen selbst anguckt und wie er die Rolle überhaupt bekommen hat.

Also zusammenfassend: "Die finden toll, was ich mache, aber auf einem gesunden Weg!"

"Als arbeitsschaffender Familienvater kommst du eigentlich selten dazu, um 19.25 Uhr vor dem Fernseher zu sitzen", gestand Schloo im Gespräch mit Bettina Tietjen (64). Ab und zu gucke er die Folgen aber in der ZDF-Mediathek nach.

Seit dem 26. September läuft die 19. Staffel von "Notruf Hafenkante" jeden Donnerstag im ZDF. © ZDF/Boris Laewen

Aktuell läuft bereits die 19. Staffel von "Notruf Hafenkante", seit 2009 ist Schloo mit dabei, der sich noch ganz genau an das Casting erinnern kann.

"Das war eine lustige Geschichte", so der heute 47-Jährige. So lustig klingt die aber erst einmal gar nicht: "Ich stand acht Stunden zwischen Berlin und Hamburg in einer Vollsperrung. Im Sommer, mit meiner hochschwangeren Frau und dem Hund hinten auf dem Rücksitz."

Währenddessen habe er die ganze Zeit am Telefon gehangen und den Produzenten versichert, dass er noch komme. Um 18.05 Uhr – fünf Minuten nach Ende des Castings – sei er dann endlich angekommen.

"Das ganze Team war schon beim Kaffeetrinken, dann hieß es okay, Casting, zack rein, und ich glaube, das hat mir die nötige Energie gegeben, um die Rolle zu landen." Mit langjährigem Erfolg, wie wir heute wissen.

Die neuen Folgen von "Notruf Hafenkante" laufen immer donnerstags um 19.25 Uhr im ZDF und auf Abruf in der Mediathek.