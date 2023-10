"Notruf Hafenkante": Liebeskummer führt zur Verzweiflungstat

Hamburg - Ihr neuer Fall führt die Ermittler des PK 21 in die Welt der Gehörlosen: Ein Mann wird angefahren und wenig später stellt sich heraus, dass das Opfer heimlich Kontakt zu einer schwangeren Minderjährigen hatte. Die neue Folge von Notruf Hafenkante "Stille Welten " läuft am heutigen Donnerstag im TV .

Rita Höppner (Kathrin-Marén Enders, 2.v.r.) kommt mit ihrer Tochter Marlee (Holly Geddert, r.) und der Gebärden-Dolmetscherin Jenny (Annalisa Weyel, M.) zu Melanie (Sanna Englund, l.) und Mattes (Matthias Schloo, 2.v.l.) ins PK, um die Vergewaltigung ihrer Tochter anzuzeigen. © ZDF/Boris Laewen

Elias Schwarzer (gespielt von Sebastian Weiss, 38) wird wenige Meter von seiner Haustür - noch mit seinen Einkäufen in der Hand - vor ein fahrendes Auto gestoßen. Dem Unfall soll eine Rangelei vorausgegangen sein. Das berichten zumindest mehrere Augenzeugen Franzi (Rhea Harder-Vennewald, 47) und Nick (Raúl Richter, 36).

Einer der Zeugen ist auch Schwarzers Stiefsohn Henry Fink (Musa Gülhan, 24), der gegenüber Franzi widersprüchliche Aussagen macht, die sich nicht mit denen seines Stiefvaters decken. Sollte er ihn am Ende vor das Auto geschubst haben?

Währenddessen kommt Rita Höppner (Kathrin-Marén Enders, 48) ganz aufgewühlt ins PK 21 und will Anzeige erstatten. Ihre Tochter Marlee Höppner (Holly Geddert, 22) soll vergewaltigt worden sein und ist bereits im dritten Monat schwanger.

Mattes (Matthias Schloo, 46) und Melanie (Sanna Englund, 48) nehmen sich des Falls gemeinsam an, wenn auch immer noch in der unterkühlten Stimmung, die seit Mattes' Rückkehr zwischen dem einstigen Liebespaar herrscht. Zur Melanies Verzweiflung will Mattes immer noch nicht reden und betont noch einmal, dass sie nur (noch) Kollegen sind.