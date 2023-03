"Notruf Hafenkante": Melanie will ein Yoga-Tuch für Mattes Schlafzimmer

Hamburg – Ein ungewöhnlicher Tatort erwartet die neuen Teampartner Mattes (gespielt von Matthias Schloo, 45) und Kris (Marc Barthel, 33) in Folge 23 der 17. Staffel. In einem Yoga-Studio ist die Influencerin Lilly (Anna Platen, 27) vor laufender Kamera beim Aerial Yoga von der Decke gestürzt. Bald stellt sich heraus, das es Sabotage war. Die neue "Notruf Hafenkante"-Folge "Krankhaft schön" läuft am heutigen Donnerstag im TV.