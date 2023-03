"Notruf Hafenkante": Zerreißprobe für Mattes und Melanie mit bitterem Ende

Hamburg - Ein Baby wird entführt. Noch ist nicht klar, ob mit Absicht oder nicht. Doch dann klingelt das Telefon mit einer Lösegeldforderung - für die Ermittler des PK21 beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit . Die neue " Notruf Hafenkante "-Folge "Baby an Bord" läuft am heutigen Donnerstag im TV .

Melanie (Sanna Englund, 47) und Mattes (Matthias Schloo, 45) versuchen herauszufinden, was in der Tiefgarage mit Samira Karimi geschehen ist. © ZDF/Boris Laewen

Melanie Hansen (Sanna Englund, 47) und Mattes Seeler (Matthias Schloo, 45) werden zu einem Tatort in einer Tiefgarage in der Hamburger HafenCity gerufen. Die Richterin Samira Karimi (Ariella Hirshfeld, 43) ist gestürzt und kommt mit einem Schädel-Hirn-Trauma ins Elbkrankenhaus.

Oder war es ein Überfall? Ein Angeklagter in einem ihrer Prozesse hat Verbindungen zur Mafia. Sollte er sie durch die Entführung ihres Babys erpressen wollen? Das Kind wird nach einer kurzen Durchsuchung der Wohnung der Geschädigten vermisst und auch von dem SUV der Richterin fehlt zunächst jede Spur.

Vor allem Mattes nimmt die Baby-Entführung sehr mit und will alles dafür tun, den Fall so schnell wie möglich aufzuklären. Er legt sich sogar mit Polizeioberrat Wolf Haller (Hannes Hellmann, 68) höchstpersönlich an, der in Mattes Augen den Ermittlungen nur im Weg steht.

Seine Dünnhäutigkeit hat aber auch etwas mit seiner heimlichen Affäre mit Melanie zu tun. Die ganze Geheimniskrämerei geht ihm auf die Nerven.

Und seine Mutter, die ständig anruft und ihn wieder mal fragt, ob er alleine zum Familienessen kommt, wirft nur noch mehr Holz ins Feuer.