Trennung bei "Notruf Hafenkante": Mattes und Melanie sind keine Partner mehr

Hamburg – Tatort SUP-Vermietung. Erst wird ein Lieferwagen der Betreiberin Viktoria Lamprecht (Anna Schäfer, 49) sabotiert, dann wird auch noch ihr Sohn Jason (Frederic Balonier, 22) niedergeschlagen und ihr Anleger scheint irgendwie in einen Juwelen-Raub verstrickt zu sein. Sollten die ganzen Fälle am Ende miteinander zusammenhängen?

Melanie Hansen (Sanna Englund, 47) und Mattes Seeler (Matthias Schloo, 45) sind seit Jahren ein eingeschworenes Team, doch in Folge 22 werden sie getrennt. © Georg Wendt/dpa

Die Ermittler des PK 21 ermitteln. Dieses Mal allerdings in neuen Teams, eine Anordnung von Polizeioberrat Wolf Haller (Hannes Hellmann, 68). Die neue "Notruf Hafenkante"-Folge "Alstervergnügen" läuft am heutigen Donnerstag im TV.

Die Hamburger Zeitungen sind voll von einem spektakulären Juwelen-Raub. Per Boot über die Alster sind Einbrecher in eine Villa am Wasser eingestiegen und haben einen Tresor voller Schmuck im Wert von 150.000 Euro gestohlen. Auch im PK 21 ist der Raub Gesprächsthema Nummer eins. Melanie Hansen (Sanna Englund, 47) und Mattes Seeler (Matthias Schloo, 45) werden kurz darauf zum Fundort eines Bootes gerufen, welches den Tätern gehört haben könnte.

Der vorerst letzte gemeinsame Einsatz des Dream-Teams: Polizeioberrat Wolf Haller trennt die beiden. Aber nicht, weil ihre heimliche Liebesbeziehung doch noch aufgeflogen ist, sondern weil Melanie Daisys (Aysha Joy Samuel, 25) Zwischenbeurteilung übernehmen soll.

Ihr erster Einsatz führt die beiden zu Viktoria Lamprecht, die über aufgestochene Reifen an ihrem Lieferwagen klagt. Eindeutig Sabotage, wie Daisy korrekterweise feststellt. Bilder der Überwachungskamera bestätigten ihre Vermutung.

Den Täter hat die Betreiberin einer mobilen SUP-Vermietung an der Alster aber noch nie gesehen, da ist sie sich ganz sicher. Wie sich später herausstellt, gehört die Geschädigte zu den Menschen, die als Super-Recognizer bezeichnet werden. Diese können sich besonders gut Gesichter einprägen und diese wiedererkennen.

Eine Tatsache, die sich zu einem späteren Zeitpunkt als ein echter Segen für die Ermittlungen von Melanie und Daisy herausstellt.