Nur noch zwei Folgen: "Wer weiß denn sowas?" fliegt schon wieder aus dem Programm
Hamburg - Fans des beliebten ARD-Vorabendquizformats "Wer weiß denn sowas?" müssen in der kommenden Woche (ab 9. Februar) erneut an mehreren Tagen auf die Show verzichten. Grund sind die TV-Übertragungen der Olympischen Winterspiele in Italien, die am Freitag gestartet sind. Nur am Dienstag und Donnerstag werden neue Folgen ausgestrahlt.
Bereits in den vergangenen Wochen war die Sendung immer wieder Opfer teils spontaner Programmänderungen aufgrund von Wintersport-Übertragungen geworden.
Erst letzte Woche fiel die Folge am Freitag aus. Normalerweise läuft die Quiz-Sendung von Montag bis Freitag jeweils um 18 Uhr im Ersten.
In dieser Woche stehen somit nur zwei Duelle auf dem Programm, in denen jeweils zwei prominente Gäste in insgesamt zwölf Wissenskategorien gegeneinander antreten.
Unterstützt werden sie wie gewohnt von den Teamkapitänen Wotan Wilke Möhring (58) und Bernhard Hoëcker (55), moderiert wird die Sendung wie immer von Kai Pflaume (58).
"Wer weiß denn sowas?": Diese Promis treten diese Woche gegeneinander an
Die kurze Quiz-Woche startet am Dienstag (10. Februar) mit dem Karolinen-Duell:
Karoline Schuch (44) tritt gegen ihre Schauspielkollegin Karoline Herfurth (41) an.
Schuch startet bald in die zweite Staffel der ARD-Serie "Oderbruch", während Herfurth aktuell im Kinofilm "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" zu sehen ist.
Am Donnerstag (12. Februar) folgt dann das "Ku'damm 56" beziehungsweise das "Ku'damm 77"-Duell: Hier treten die Schauspielerinnen Sonja Gerhardt (36) und Maria Ehrich (32), die in der ZDF-Serie die Schwestern Monika und Helga Schöllack verkörpern, gegeneinander an.
Die Quizsendung "Wer weiß denn sowas?" läuft (eigentlich) immer montags bis freitags, um 18 Uhr, im Ersten und auf Abruf in der ARD-Mediathek.
