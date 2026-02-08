Nur noch zwei Folgen: "Wer weiß denn sowas?" fliegt schon wieder aus dem Programm

Hamburg - Fans des beliebten ARD-Vorabendquizformats "Wer weiß denn sowas?" müssen in der kommenden Woche (ab 9. Februar) erneut an mehreren Tagen auf die Show verzichten. Grund sind die TV-Übertragungen der Olympischen Winterspiele in Italien, die am Freitag gestartet sind. Nur am Dienstag und Donnerstag werden neue Folgen ausgestrahlt.

Moderator Kai Pflaume (58, M.) und seine Rateteam-Kapitäne Bernhard Hoëcker (55, l.) und Wotan Wilke Möhring (58, r.) begrüßen in der Folge am Dienstag die Schauspielerinnen Karoline Schuch (44, 2.v.l.) und Karoline Herfurth (41, 2.v.r.). © ARD/NDR/UFA SHOW & FACTUAL/Morris Mac Matzen

Bereits in den vergangenen Wochen war die Sendung immer wieder Opfer teils spontaner Programmänderungen aufgrund von Wintersport-Übertragungen geworden.

Erst letzte Woche fiel die Folge am Freitag aus. Normalerweise läuft die Quiz-Sendung von Montag bis Freitag jeweils um 18 Uhr im Ersten.



In dieser Woche stehen somit nur zwei Duelle auf dem Programm, in denen jeweils zwei prominente Gäste in insgesamt zwölf Wissenskategorien gegeneinander antreten.

Unterstützt werden sie wie gewohnt von den Teamkapitänen Wotan Wilke Möhring (58) und Bernhard Hoëcker (55), moderiert wird die Sendung wie immer von Kai Pflaume (58).