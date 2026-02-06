Riccardo Simonetti als Satiriker? ARD-Show bekommt prominenten Zuwachs
Berlin - Satire-Fans können sich freuen, denn die Sendung "Extra 3" startet 2026 nicht nur im neuen Look, sondern bekommt auch prominente Neuzugänge.
Zum 50. Jubiläum der ARD-Satiresendung "Extra 3" verstärken nun unter anderem Entertainer Riccardo Simonetti (32), Comedian Michael Mittermeier (59) und Schauspielerin Collien Fernandes (44) den Cast, wie DWDL.de berichtet.
Auch die Newcomer Florentine Osche (24) und Kawus Kalantar (35) ergänzen das Team rund um Moderator Christian Ehring (53), der seit Jahren das Gesicht des Formats ist.
Simonetti teilte seine Freude direkt auf Instagram: "Nach den doch eher traurigen Nachrichten, die ich die letzten Wochen mit euch geteilt habe, freue ich mich heute etwas Schönes verkünden zu dürfen. Ich joine dem Cast von extra3 und bin dankbar für die Chance, mich in eine Sendung integrieren zu dürfen, die bereits seit 50 Jahren gesellschaftskritische Inhalte vermittelt."
Mit den neuen Gesichtern wird das Satire-Team rund um Ehring, Oliver Kalkofe, Maxi Schafroth und Sarah Bosetti noch breiter aufgestellt. Gäste wie Dennis Kaupp, Jesko Friedrich oder das Satire-Duo Freddy Radeke und Jakob Leube runden die Jubiläumsstaffel ab.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa