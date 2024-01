"Oderbruch"-Star Karoline Schuch: Diese Serie ist ein echtes Wagnis

München - Ihren Karrieredurchbruch hatte Karoline Schuch (42) vor mehr als 20 Jahren mit "Verbotene Liebe". Damals konnte sie um 14 Uhr nicht ins H&M gehen, "weil halb Teenie-Deutschland mich kannte". Ab heute schlüpft sie in eine Rolle, die nicht gegensätzlicher sein könnte und ihr teilweise echt Sorgen bereitet hat!

Die ehemalige Polizistin Maggie (Karoline Schuch, 42), Kriminalkommissar Roland Voit (Felix Kramer, 50, l.) und der polnische Kripobeamte Stanislaw Zajak (Lucas Gregorowicz, 47) ermitteln in einer ungeheuerlichen Mordserie. © ARD Degeto/Syrreal Dogs GmbH/CBS

"Düster, wild und anders." So würde die Schauspielerin die neue Serie "Oderbruch" mit nur drei Worten beschreiben. Eine wirklich treffende Beschreibung. Denn obwohl die achtteilige Serie anfangs wie ein typischer ARD-Krimi wirkt, bekommt sie nach wenigen Episoden völlig überraschend einen übernatürlichen Twist.

"In diesem Crime-Mystery-Segment war ich noch gar nicht unterwegs und dementsprechend viel Spaß hat es mir auch bereitet", erklärt die Hauptdarstellerin im MOPO-Interview.

Darum geht's: Das Oderbruch, eine der am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands, wird zum Schauplatz einer ungeheuerlichen Mordserie. In der Nähe des kleinen Dorfes Krewlow wird auf einem Feld ein Berg von Leichen und Tierkadavern gefunden - ermordet über mehrere Jahrzehnte hinweg.

"Menschenleere Landstriche haben immer so einen gewissen Zauber, etwas Mystisches und auf der anderen Seite etwas Abgründiges. Diesen Umstand haben wir in der Serie natürlich total genutzt", so Schuch.