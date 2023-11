Brandenburg Schauplatz neuer Mystery-Serie: Berg von Leichen und Tierkadavern gefunden

Berlin/Frankfurt (Oder) - Das Oderbruch im Osten von Brandenburg , direkt an der polnischen Grenze gelegen, ist eine der am dünnsten besiedelten Regionen Deutschlands und Schauplatz einer neuen gleichnamigen Mystery-Crime-Serie .

Was sich zunächst nach einem wohl nicht ganz handelsüblichen TV-Thriller anhört, wird im Verlauf der Fahndung jedoch eine übernatürliche Wende einschlagen, denn die Macher Arend Remmers (42), Adolfo J. Kolmerer (37) und Christian Alvart (49) verknüpfen das klassische Krimi-Element mit einem jahrhundertealten Mythos.

Hat ein Serienkiller die ganze Zeit unbemerkt sein Unwesen in der abgeschiedenen Region getrieben, oder sind gar mehrere Täter am Werk gewesen?

Mit "Oderbruch" schlägt ARD Degeto einen neuen Weg ein, denn in der achtteiligen TV-Serie verschwimmen nicht nur die Genregrenzen, sondern die Schöpfer wählen für ihre Erzählung auch eine besondere Drastik, weshalb die Ausstrahlung im Free-TV erst nach 22 Uhr erfolgen wird.

Auch ihr Ex-Kollege Voit hat seine Vergangenheit nicht aufgearbeitet. Darsteller Felix Kramer bezeichnet seine Rolle daher als einen Heimatlosen, dem es schwerfällt "gegen den Strom zu schwimmen" und lieber "nicht anecken" will. Sein Zusammentreffen mit Maggie ruft alte Erinnerungen wach.

TV-Tipp: Wenn Ihr jetzt Lust auf diesen Genre-Mix bekommen habt, dann schaltet am 19. und 26. Januar 2024 unbedingt ab 22.20 Uhr Das Erste ein, wenn die Serie in jeweils vier Episoden nacheinander ausgestrahlt wird. Parallel ist "Oderbruch" ab dem 19. Januar auch in der ARD Mediathek abrufbar.