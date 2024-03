Paco Herb über "The 50": Darum war seine "Motivation so groß, wie noch nie zuvor"

Hannover - Am heutigen Montag ist das neue Amazon-Prime-Format " The 50 " angelaufen. Reality-TV-Sternchen Paco Herb (28) ist neben 49 weiteren Kandidaten mit dabei und stellt sich dem "Reality-Endgame".

Wird Paco Herb (28) sich gegen seine Konkurrenz durchsetzen können? © Amazon Prime Video

Nutznießer des Formats sind dieses Mal nicht die 50 mehr oder weniger prominenten Kandidaten, sondern ihre Follower. Genauer gesagt: ein Follower.

Für den- oder diejenige kämpfen die Reality-Sternchen um anfänglich 50.000 Euro. Im Laufe der Show geht der Gewinn durch verlorene, beziehungsweise gewonnene Spiele nochmal hoch oder runter.

"Das Format klang spannend und ich liebe Challenges und Herausforderungen. Und das Geld hat natürlich gelockt. Meine Community hat sich 50.000 Euro verdient", erklärte Paco im TAG24-Interview seine Motivation.

In unterschiedlichsten Spielen kämpfen die Teilnehmer darum, weiterhin im "Schloss" bleiben zu können und den Pott zu gewinnen. Gar nicht so einfach. Aber immerhin können die "Gewinner" vereinzelte "Verlierer" am Ende jeder Runde nochmal zurück ins Boot holen.

Es wird getrunken, gestritten, diskutiert. Allianzen werden gebildet ... Aber natürlich darf auch eine deftige Affäre nicht fehlen. Diese liefern Jenny Elvers (51) und Paco-Kumpel Yasin Mohamed (32).



Was Paco von den Dreharbeiten besonders in Erinnerung geblieben ist? "Als sich noch alle Kandidaten auf der Terrasse befanden und ich realisiert habe, dass ich 49 Spieler ausschalten muss, um meiner Community was Gutes zu tun."



Das sei für ihn und alle anderen das erklärte Ziel gewesen. "Unsere Communitys geben uns unheimlich viel. Deshalb war es uns so wichtig, dass wir die Chance bekommen etwas zurückzugeben. Die Motivation war so groß, wie noch nie zuvor."

Natürlich waren auch Kandidaten dabei, die ihn genervt haben, so der 28-Jährige. "Aber das wurde dann vor Ort geregelt."