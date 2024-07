Pärchen-Fight bei "Schlag den Star": Team Bushido besiegt Carpendales mit Bierdeckeln

Unterföhring - Eine Samstagabend-Show, in der die Kinder wohl früher als gewohnt ins Bett geschickt wurden: In der ersten Pärchen-Ausgabe von " Schlag den Star " trafen die gesitteten ProSieben-Vorzeige-Lieblinge, die Carpendales, auf das Rüpel-Rapper-Paar Bushido (45) und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (42).

Wir treffen uns an den Tischtennisplatten: Beim Rundlauf konnten die Carpendales (beide rechts im Bild) knapp ihre erste Führung des Abends erspielen. © ProSieben/Willi Weber

Vor allem der Musiker fiel durch sein Temperament, seine (zu erwartende) Wortwahl und Wutausbrüche auf.

Allerdings - so ehrlich muss man leider auch sein - sorgte genau das dafür, dass die Folge alles andere als langweilig wurde.

Auf die Frage von Moderator Matthias Opdenhövel (53), welche die größte Stärke des Rappers sei, verwies Ehefrau Anna-Maria auf seine sieben leiblichen Kinder.

Annemarie (46) und Wayne Carpendale (47) wurden ihrerseits der Rolle als Sympathieträger absolut gerecht - und waren für Team Bushido dennoch alles andere als ein leichter Gegner.

Erst in der letzten Runde sollte die Entscheidung fallen - zugunsten der Ferchichis. Bereits in der ersten Partie - wir erinnern uns: pro Spiel gibt es einen Punkt mehr zu gewinnen als in der Vorrunde - zeigte sich der Ehrgeiz des Rappers.

Für den einen Punkt beim Eröffnungsspiel "Tauziehen" warf Bushido körperlich alles in die Waagschale und lag am Ende pumpend wie ein Maikäfer auf dem Studioboden - immerhin mit dem ersten Zähler auf dem Konto.