Paukenschlag! Kultserie kehrt zurück - doch es gibt einen Haken

Köln - Am 29. März 2020 lief die letzte von 1758 Folgen des TV-Klassikers "Lindenstraße". Nun dürfen sich die Fans der beliebten Kultserie freuen: Denn die ARD-Serie kehrt zurück! Es gibt jedoch einen Haken.

Die erste Folge, der in Köln produzierten Serie, lief am 8. Dezember 1985. Im Laufe der Jahre entwickelte sich der TV-Klassiker zu einem festen Bestandteil der deutschen Fernsehkultur.

In der kostenlosen ARD-Meditathek gibt es aktuell keine Folgen der "Lindenstraße" mehr zu sehen. Das hat einen bestimmten Grund: Denn aus lizenzrechtlichen Gründen dürfen nur die aktuellen Folgen dort abrufbar sein.

Demnach nimmt der kostenpflichtige öffentlich-rechtliche Streamingdienst alle 1758 Episoden in das Angebot auf.

Wie die WDR mediagroup erklärte, werden in den nächsten Monaten alle Episoden der Kultserie um Helga Beimer (gespielt von Marie-Luise Marjan, 83) auf ARD Plus zu sehen sein.

Der TV-Klassiker wurde zwar in Köln produziert, spielte aber in München. © Roberto Pfeil/dpa

Die letzte Folge der "Lindenstraße" wurde am 29. März 2020 um 18.50 Uhr gesendet. Letzter Drehtag der Serie war am 20. Dezember 2019. Dabei zeigte man den Alltag einer Nachbarschaft in München und griff immer wieder realpolitische Geschehnisse auf.

Besonders in den ersten Jahren gab es den einen oder anderen Skandal zu bestaunen. Unter anderem zeigte man den ersten Kuss zwischen zwei Männern im deutschen Fernsehen.

Viele bekannte Schauspieler wurden zudem durch die "Lindenstraße" berühmt. So spielten zum Beispiel Willi Herren († 44), in seiner Rolle als Oliver "Olli" Klatt, Georg Uecker (60) als Dr. Carsten Flöter und Til Schweiger (59) als Joshua "Jo" Zenker in der Vorabendserie mit.

Im Jahr 2018 entschied sich ARD dann dazu, die Produktionsverträge für den TV-Klassiker nicht zu verlängern.