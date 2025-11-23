Peinliche Urlaubsromantik? Und wenn schon!

TAG24 wirft einen Blick auf das TV-Programm für Sonntag, den 23. November.

Von Guido Glaner

Dresden - Seid Ihr schon bereit für diese eisigen Temperaturen? Wenn es draußen so frisch ist, mache ich es mir am liebsten auf der Couch bequem. Hier meine Tipps für alle TV-Junkies, die wissen wollen, was heute Empfehlenswertes im Fernsehen läuft.

Pflichttermin

Ist das peinlich? Und wenn, ich schau trotzdem hin - auf Das Traumschiff! Folge 106 steht an, diesmal geht es nach Auckland (Neuseeland). Sehnsuchtsorte, Urlaubsromantik, emotionale (oft dümmliche) Geschichten - so wird es wieder sein und nicht anders will ich's haben. 20.15 Uhr, ZDF

Das Traumschiff legt ab und hält man wieder übertrieben romantische Plots bereit. © ZDF/Dirk Bartling

Geheimtipp

Kati - eine Kür die bleibt (2024) ist ein gelungenes Biopic über Katarina Witt (Lavinia Nowak): Vier Jahre nach der Wende wagt die Eiskunstlauf-Ikone das Comeback bei Olympia 1994. Es geht um harte Arbeit, das komplizierte Verhältnis zu Trainerin Jutta Müller und Nachwirkungen der DDR. 0.35 Uhr, ZDF

Katharina Witt hat hart gearbeitet, um 1994 ihr Olympia-Comeback zu feiern: Prädikat sehenswert. © ZDF/Stanislav Honzik

Bloß nicht!

Dirty Dancing (1987) ist Kult, ist aber für mich bloß überzuckerte Teeniefantasie und Klischee-Romanze mit vorhersehbarem Plot. Ein Tanzfilm, der seinen eigenen Mythos geschaffen hat, den ich nicht verstehe. Es gibt so viele bessere Filme dieser Art ... 22.15 Uhr, RTL II

Dirty Dancing ist ein echter Film-Klassiker, trifft den Geschmack der Massen, aber nicht den unseres Redakteurs. © imago images/United Archives

Streaming

Das Leben der in frühen Jahren bereits erfolgreichen Schwimmerin Franziska van Almsick zeichnet das ZDF nach. © SWR Presse/Bildkommunikation