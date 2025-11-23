Peinliche Urlaubsromantik? Und wenn schon!
Dresden - Seid Ihr schon bereit für diese eisigen Temperaturen? Wenn es draußen so frisch ist, mache ich es mir am liebsten auf der Couch bequem. Hier meine Tipps für alle TV-Junkies, die wissen wollen, was heute Empfehlenswertes im Fernsehen läuft.
Pflichttermin
Ist das peinlich? Und wenn, ich schau trotzdem hin - auf Das Traumschiff! Folge 106 steht an, diesmal geht es nach Auckland (Neuseeland). Sehnsuchtsorte, Urlaubsromantik, emotionale (oft dümmliche) Geschichten - so wird es wieder sein und nicht anders will ich's haben.
20.15 Uhr, ZDF
Geheimtipp
Kati - eine Kür die bleibt (2024) ist ein gelungenes Biopic über Katarina Witt (Lavinia Nowak): Vier Jahre nach der Wende wagt die Eiskunstlauf-Ikone das Comeback bei Olympia 1994. Es geht um harte Arbeit, das komplizierte Verhältnis zu Trainerin Jutta Müller und Nachwirkungen der DDR.
0.35 Uhr, ZDF
Bloß nicht!
Dirty Dancing (1987) ist Kult, ist aber für mich bloß überzuckerte Teeniefantasie und Klischee-Romanze mit vorhersehbarem Plot. Ein Tanzfilm, der seinen eigenen Mythos geschaffen hat, den ich nicht verstehe. Es gibt so viele bessere Filme dieser Art ...
22.15 Uhr, RTL II
Streaming
"Katis" späte Karriere als Spielfilm (siehe "Geheimtipp"), "Franzis" Karriere als Doku - die dreiteilige Reihe Franziska van Almsick zeichnet Leben und Karriere der Ausnahmeschwimmerin nach – von frühen Erfolgen über Rückschläge bis zu ihrem heutigen Engagement. Sehr berührend.
ZDF Mediathek
