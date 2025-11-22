Sächsin Henni in RTL-Show nass gemacht: "Mangelnde Erfahrung, die kann mehr!"

Leipzig - Sie ist jung, athletisch und hat einiges auf dem Kasten. Die Leipzigerin Henriette Becker (16) steht nicht ohne Grund im Halbfinale von "Ninja Warrior Germany". Doch bei ihrem entscheidenden Parcours kommt so plötzlich die Wendung, dass es selbst den Moderatoren die Sprache verschlägt.

Henriette Becker (16) ist eine sportbegeisterte Schülerin in Leipzig. © Christian Grube

Bei "Ninja Warrior Germany Kids" konnte sie bereits zweimal ihr Können unter Beweis stellen, doch nun geht's zum ersten Mal in den Erwachsenen-Parcours.

Mit ihrem Auftritt in der Vorrunde sicherte sie sich den Einzug ins Halbfinale.

Ihre Chancen ins Finale zu kommen schätzt Henriette zwar nicht sonderlich gut ein, doch "ich geb' einfach mein Bestes, und das ist, finde ich, alles, was zählt", erzählt sie.

Dann geht es auch schon in den Parcours.

Das erste Hindernis, sich über sechs wackelnde Pilzköpfe zu hangeln, bestreitet die Schülerin noch souverän. Doch dann kommt der Wendepunkt.

Der Seitensprung ist nicht ohne Grund eines der tückischsten Hindernisse. Hier geht es nicht nur um Kraft, sondern auch um die richtige Technik. Und genau die fehlt Henriette leider schon bei dem ersten, sich drehenden Brett, an dem sie sich festhalten muss.

Die 16-Jährige rutscht ab und fällt ins Wasser. Die Moderatoren sind sprachlos, haben sie ihr doch gerade noch Großes prophezeit. "Mangelnde Erfahrung", resümiert Frank Buschmann (60), nachdem er seine Stimme wiedergefunden hat.

"Das ist bitter, weil die kann mehr", ergänzt sein Kollege Jan Köppen (42).