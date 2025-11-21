Promi flippt bei makaberem Sex-Angebot aus: "Würde Menschheit lieber ausrotten lassen"

Auf Ronald Schills Angebot hin, "ein bisschen Blümchensex" zu haben, rastet diese Influencerin komplett aus.

Von Lisa Marie Peisker

Köln - Dass Sara Kulka (35) nicht gerade Ronald Schills (66) größter Fan ist, ist kein Geheimnis. Bei "Die Abrechnung" müssen sie sich zusammenreißen und ein Team bilden - wenn da nur nicht immer Ronalds sexistische Kommentare wären, die die Zweifach-Mutter binnen Sekunden komplett auf die Palme bringen.

Können sich eigentlich aufs Mark nicht ab: Ronald Schill (66) und Sara Kulka (35). © Joyn "Sara, wir machen jetzt ein bisschen Blümchensex", kommentiert der Ex-Politiker ein Spiel, bei dem es darum geht, zusammen eine Holzblume zu tragen.

Der Provokationsversuch trifft ins Schwarze, Sara rastet aus: "Du bist so ein Widerling, ich würde die Menschheit lieber ausrotten lassen, als dich an mich ranzulassen." Während sich Verena über das Gezanke freut ("Es ist einfach geil, die zwei live hier zu beobachten"), steigert sich Sara immer weiter in die Situation hinein. Auf ihr "Quatsch mich nicht voll, du Flachbirne" antwortet Roland nur amüsiert: "Ich hab dich getriggert, komm, Baby." Wenig später folgt dann eine kleine Annäherung. Einer von beiden darf mit seinen Liebsten telefonieren. Ohne nachzudenken, überlässt Ronald ihr den Vortritt, damit sie ihre Kinder hören kann. "Da habe ich ihn wieder gemocht", gesteht Sara. Gibt es etwa doch noch Hoffnung auf eine Versöhnung?

Waffenstillstand ade: "Das ist Psychoterror"

Nach ihrer Teamaufgabe herrschte zwischen Verena Kerth (44, l.) und Giulia Siegel (51) Waffenstillstand. © Joyn Verena Kerth (44) und Giulia Siegel (51) bekommen ebenfalls die Möglichkeit, nach Hause zu telefonieren. Doch sie entscheiden sich anders. "Ich möchte die Stimme meiner Familie und Kinder nicht hören", erklärt Giulia völlig aufgelöst. Das würde sie einfach zu sehr mitnehmen. Eigentlich kein Problem, es hat eh nur eine von beiden die Chance darauf. Wer jetzt denkt, beide sind glücklich mit der Situation, irrt sich gewaltig. Es folgt ein minutenlanges gegenseitiges Anzicken, was darin gipfelt, dass niemand telefoniert. "Na also, Riesendrama um nichts", ärgert sich Verena. Giulia hat unterdessen ihre ganz eigene Botschaft an ihre ehemalige gute Freundin: "Leck mich doch einfach am Arsch, Verena Kerth." Ihren Unmut setzt Giulia auch gleich in eine Strafe um und entscheidet sich dafür, Verena die kalte Schulter zu zeigen. "Jetzt gibts nur noch Ignoranz und das war's." Manch einer würde sagen: Was für ein Kindergarten. Verena drückt es anders aus: "Das ist Psychoterror." Ob die zwei in diesem Leben noch mal Freunde werden? Das ist wohl stark zu bezweifeln.

Lange hielt dieser allerdings nicht an. © Joyn