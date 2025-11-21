Von Uschi Glas bis Paul Panzer: Auf diese spannenden Gäste dürfen sich Fans beim "Kölner Treff" freuen
Köln - Nach einer Woche Pause gehen Micky Beisenherz (48) und Susan Link (48) am Freitagabend wieder mit dem "Kölner Treff" beim WDR auf Sendung. Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Gäste freuen.
Unter anderem mit dabei sein wird etwa Schauspiel-Ikone Uschi Glas (81), die einige Anekdoten aus ihrem bewegten Leben als eine der prägendsten Figuren der deutschen Film-Historie zum Besten geben wird. Zumal sich die 81-Jährige seit vielen Jahren auch für ein gutes Miteinander, für Demokratie und gegen Ausgrenzung starkmacht.
Besonders spannend: Für ihr neues Buch "Du bist unwiderstehlich, Wahrheit" hat sich Glas auf Spurensuche begeben und die dunkle Vergangenheit ihrer Familie in Zeiten des Nationalsozialismus genauer unter die Lupe genommen.
Ihre Hoffnung, sie habe jüdische Wurzeln, wurde dabei nicht bestätigt - im Gegenteil: Ihr Vater war bei der Waffen-SS, wie ein Ahnenforscher laut der Schauspielerin herausgefunden hat. Ein echter Schock für die 81-Jährige, sagt sie.
Etwas weniger ernst verspricht derweil das Gespräch mit Paul Panzer (bürgerlich: Dieter Tappert, 53) zu werden. Der Comedian war in den vergangenen Jahren beinah komplett von der öffentlichen Bildfläche verschwunden, kehrt nun aber mit einem neuen Programm zurück - und nimmt darin die Absurditäten des modernen Alltags aufs Korn.
Diese Gäste sind am Freitagabend ebenfalls beim "Kölner Treff" dabei
- Sandy Mölling (44) ist Teil der erfolgreichsten Girlgroup in Deutschland, den No Angels. Mölling lebte viele Jahre in Amerika, kehrte dem "Land der unbegrenzten Möglichkeiten" nach der Wiederwahl von Donald Trump (79) zum US-Präsidenten aber den Rücken.
- Clare Devlin (32) ist Journalistin, Moderatorin und gilt als Expertin für Social Media. In ihrem Podcast mit dem Titel "dreißig" beschäftigt sie sich insbesondere mit dem Lebensgefühl einer Frau in ihren 30er-Jahren und berichtet offen über Selbstzweifel, gesellschaftliche Konventionen und ihren Alltag.
- Heinz Hoenig (74) lag 143 Tage im Krankenhaus, war zwischenzeitlich im Koma und bangte um sein Leben. Auf die Beine gekommen ist er nur wieder durch seine Frau Annika Kärsten-Hoenig (40). Die gelernte Krankenschwester war durchgehend an seiner Seite und ist sich sicher, dass vor allem die Liebe sie durch diese schweren Zeiten getragen habe.
- Philipp Hochmair (52) ist in Deutschland vorwiegend durch seine Rollen in den Filmen "Die Wannseekonferenz" und "Kater" bekannt geworden. Dabei kam der österreichische Schauspieler schon früh mit der Bühne in Berührung - immerhin arbeitete seine Mutter als Ärztin am Wiener Burgtheater.
Der "Kölner Treff" startet um 22 Uhr im WDR. Solltest Du die zweistündige Sendung jedoch verpassen, kannst Du Dich auf Wiederholungen am Samstag um 0.30 Uhr sowie am Sonntag um 9.30 Uhr freuen. Zudem wird die Folge in der WDR-Mediathek auf Abruf zur Verfügung stehen.
Titelfoto: WDR/Melanie Grande