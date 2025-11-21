Von Uschi Glas bis Paul Panzer: Auf diese spannenden Gäste dürfen sich Fans beim "Kölner Treff" freuen

Köln - Nach einer Woche Pause gehen Micky Beisenherz (48) und Susan Link (48) am Freitagabend wieder mit dem " Kölner Treff " beim WDR auf Sendung. Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Gäste freuen.

Kult-Schauspielerin Uschi Glas (81) hat sich zuletzt mit der dunklen Vergangenheit ihrer Familie in Nazi-Deutschland beschäftigt. © Jens Kalaene/dpa

Unter anderem mit dabei sein wird etwa Schauspiel-Ikone Uschi Glas (81), die einige Anekdoten aus ihrem bewegten Leben als eine der prägendsten Figuren der deutschen Film-Historie zum Besten geben wird. Zumal sich die 81-Jährige seit vielen Jahren auch für ein gutes Miteinander, für Demokratie und gegen Ausgrenzung starkmacht.

Besonders spannend: Für ihr neues Buch "Du bist unwiderstehlich, Wahrheit" hat sich Glas auf Spurensuche begeben und die dunkle Vergangenheit ihrer Familie in Zeiten des Nationalsozialismus genauer unter die Lupe genommen.

Ihre Hoffnung, sie habe jüdische Wurzeln, wurde dabei nicht bestätigt - im Gegenteil: Ihr Vater war bei der Waffen-SS, wie ein Ahnenforscher laut der Schauspielerin herausgefunden hat. Ein echter Schock für die 81-Jährige, sagt sie.

Etwas weniger ernst verspricht derweil das Gespräch mit Paul Panzer (bürgerlich: Dieter Tappert, 53) zu werden. Der Comedian war in den vergangenen Jahren beinah komplett von der öffentlichen Bildfläche verschwunden, kehrt nun aber mit einem neuen Programm zurück - und nimmt darin die Absurditäten des modernen Alltags aufs Korn.