Pfefferspray-Attacke auf Betrunkenen: "Meine ganze Fresse brennt!"

Frankfurt am Main - Als Hotspot der Drogenszene ist vor allem die Main-Metropole Frankfurt bekannt. Regelmäßig wird der Rettungsdienst zu zugedröhnten Patienten gerufen. Aber auch in der Partyszene geht es rund.

Sina Jarosz (27) kümmert sich um ein Pfefferspray-Opfer. © RTLZWEI

Samstagnacht, 1.30 Uhr, Partytime. Sina Jarosz (27) und ihre Kollegin Sabrina Hastedt werden zu einer Pfefferspray-Attacke gerufen. "Kommt in Frankfurt tatsächlich öfter mal vor. Die Polizei fordert uns dann nach", sagt Jarosz in der RTLZWEI-Serie "Mensch Retter".

Angekommen beim Patienten versucht dieser, den Vorfall zu schildern. "Der hat mir irgendeine Pisse in meine Fresse gemacht, Alter." Es würde nicht brennen, "meine Haut ätzt sich so weg", beschwert sich der Mann. "Meine ganze Fresse brennt!"

Weil er offensichtlich stark alkoholisiert ist, kann er einfachste Anweisungen nicht oder zumindest nicht korrekt befolgen. Bei "Kopf in den Nacken" kippt er zur Seite, greift sich immer wieder mit den Fingern in die Augen, steht auf, obwohl er sitzen bleiben soll. Anstrengend, aber vor allem am Wochenende nicht selten für die Sanitäter.

Er könne sich Milch besorgen, um die Schmerzen zu lindern, gibt Jarosz ihm einen Tipp. Seine Antwort: "Weißt du, was ich mach? Ich besorg mir ne Browning und jag dem 'ne Kugel in den Kopf."