Blutige Messerstecherei vor Frankfurter Disco: "Die Situation ist sehr aggressiv!"

Frankfurt am Main - Gefährliche Szenen in Frankfurt : Nach einer Messerstecherei muss ein junger Mann schnellstens versorgt werden. Das ist aus mehrerlei Hinsicht nicht so einfach.

Nachdem er in den Rettungswagen getragen wurde, findet sich in der Hüfte eine weitere Stichwunde. Zunächst kümmert sich Grüne aber um das linke Bein des jungen Mannes, das von Polizisten bereits mit einem Druckverband erstversorgt wurde.

Angekommen mit seinem Kollegen Fraz Ahmad an dem Club in der Biebergasse verschaffen sie sich eine erste Übersicht über die Lage. "Die Situation ist sehr aggressiv hier gerade, die Polizei ist aber da", zeigt sich Grüne beruhigt.

"Eine Messerstecherei ist gemeldet, wir wissen nichts Näheres. Wir wissen auch nicht, ob die Einsatzstelle sicher ist, deswegen haben wir die Polizei vorfahren lassen", so Rettungssanitäter Christoph Grüne in der RTLZWEI-Sendung "Mensch Retter".

Fraz Ahmad und sein Kollege bekommen es auch mit einer renitenten Betrunkenen zu tun. © RTLZWEI

Als Grüne die Hose aufschneidet und den Verband löst, findet sich ein deutliches Loch in dessen Oberschenkel. Nachdem ein Notarzt hinzugekommen ist, geht es schleunigst in die Notaufnahme der Frankfurter Uniklinik. Fahrer Fraz Ahmad gibt Gas.

"Das ist ein Notfall, wo es um Sekunden geht. Wir können innere Blutungen oder Organschäden vor Ort nicht ausschließen, deswegen müssen wir jetzt dringend in die Klinik fahren", sagt Ahmad.

Der Weg dorthin gestaltet sich aber gewohnt beschwerlich. Per Mikrofon gibt Ahmad über Außenlautsprecher des RTW Anweisungen an die Autofahrer, die zumindest an der Bildung einer Rettungsgasse bemüht sind. Doch in einem Baustellenbereich wird es zu eng.

Gute Nachricht: In der Klinik stellt sich später heraus, dass keiner der Stiche lebensbedrohlich war. Er wird also wieder vollständig gesund.

