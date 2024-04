Phil Laude: Im TV ein Lehrer, im echten Leben die achte Klasse wiederholt - Das ist der Grund

Phil Laude (33) spielt in der ARD-Serie "Almania" einen Lehrer. © Henning Kaiser/dpa

Auf eigenen Wunsch hin habe er deshalb die achte Klasse wiederholt, sagte der 33 Jahre alte Comedian der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

"Davon haben mir damals alle abgeraten mit dem Argument, dass ich dadurch ganz viel Lebenszeit verliere. Aber ich hab's trotzdem gemacht, und es war im Nachhinein gesehen auch genau richtig, weil ich so aus dem Mobbing rausgekommen bin. Das hat meine Lebensqualität enorm gesteigert."

Solche Erfahrungen seien einerseits schmerzhaft, aber auch wertvoll fürs weitere Leben. "In der Schule lernt man am meisten ja nicht im Unterricht, sondern da drum herum."

Ähnlich ist es nach seinen Worten in der Serie "Almania", in der er den Lehrer Frank Stimpel verkörpert, der sich an einer Gemeinschaftsschule behaupten muss und dabei immer wieder in Fettnäpfchen tritt.

In der neuen Staffel, die ab 19. April abrufbar ist, geht es verstärkt auch um Stimpels Privatleben.