Flugzeug rast über Startbahn und geht in Flammen auf: DDR-Regierung lässt Menschen sterben

"Einige sind gestorben, weil sie nicht rechtzeitig versorgt wurden", so Historikerin Prof. Daniela Münkel in der Doku. Demnach standen auch Feuerwehren aus West-Berlin mit vollen Wassertanks an der Grenze zum Einsatz bereit, doch man habe die "Kooperation mit dem Klassenfeind" schlichtweg abgelehnt.

21 Todesopfer forderte der verheerende Unfall , bei dem eine Iljuschin-Maschine am Morgen des 17. Juni 1989 über die Startbahn des Flughafens Berlin-Schönefeld hinausschoss und in Flammen aufging.

Später stellte sich anhand von Stasi-Akten heraus, dass Konstruktionsmängel an der Maschine bekannt gewesen seien, in der deutschen Fassung des Flugzeughandbuchs allerdings bestimmte Schritte fehlten. Absicht oder ein tödliches Versehen?

Einer der ersten am Unfallort war Feuerwehrmann Klaus Speiler. Für ihn und seine Kollegen begann ein Wettlauf gegen die Zeit, denn noch immer befanden sich zahlreiche Menschen in der Iljuschin. Nur ein Teil der 103 Passagiere hatte sich ins Freie retten können.

