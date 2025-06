Zugriff in REWE-Markt: Bewaffneter Steinewerfer kackt Polizei-Zelle voll

"In unserem Revierbereich haben wir von der vermissten Oma bis zum Mord alles", erzählt Pascal Will in der ZDF-Dokureihe "Streife 24/7 - Polizei im Einsatz".

Von Nico Zeißler

Hannover - "In unserem Revierbereich haben wir von der vermissten Oma bis zum Mord alles", erzählt Polizeioberkommissar Pascal Will (27) aus Hannover in der neuen ZDF-Dokureihe "Streife 24/7 - Polizei im Einsatz". Heute beschäftigt ihn und Kollege Valentin Otto ein aggressiver Mann.

Dieser Steinewerfer soll auch ein Messer dabei haben. © ZDF/Noah Siegert Der an einer paranoiden Schizophrenie leidende Beschuldigte wird nach seiner Tat ins Polizeigewahrsam gesperrt. Dort wird ihm zunächst gewährt, sein Gebet durchzuführen. Eine Ärztin checkt den Beschuldigten anschließend durch und gibt grünes Licht, ihn zumindest über Nacht dort zu behalten. "Am Abend hat er dann aber die Zelle vollgekotet und gewisse Dinge mit den Exkrementen vollzogen", berichtet Will. Der Mann wird deshalb in psychologische Betreuung übergeben. Zuvor hatte eine Kollegin in der Zentrale dem Polizisten-Duo einen Mann mit rotem T-Shirt, schwarzer Jeansjacke und Brille gemeldet, der mit Steinen werfen soll. Und noch schlimmer: "Man hat etwas Spitzes gesehen. Ob das ein Messer ist, keine Ahnung." TV & Shows Schock für Auswanderer-Paar in 185.000-Euro-Wohnung: "Riecht nach Verwesung" Pascal Will ist alarmiert: "Wenn bekannt ist, dass ein Messer bei einer Tat benutzt wurde, wird einem schon flau im Magen. Das kann auch gegen uns verwendet werden."

Streife 24/7 (ZDF): "Er hat die Zelle vollgekotet und gewisse Dinge mit den Exkrementen vollzogen"

Polizeikommissar Valentin Otto (l.) und Polizeioberkommissar Pascal Will (27) schauen im Polizeigewahrsam in eine Zelle. © ZDF/Noah Siegert Am Einsatzort angekommen fehlt von dem Täter jede Spur. Ein Augenzeuge weist aber in eine Richtung, in die Will rennt, während sein Kollege mit dem Funkwagen hinterherfährt. In einem REWE-Markt folgt der Zugriff. Der Mann wird von den Polizisten zum Wagen geführt, wo er anfängt zu singen und nicht ruhig stehen bleibt, immer wieder mit dem Körper gegen das Auto schlägt. Eine Kollegin ergänzt, dass er Steine vor fahrende Autos geworfen hat, sodass diese abbremsen mussten. Passanten sollen nicht angegriffen worden sein. TV & Shows Kotze, Lärm und Schlägereien: ZDF-Doku zeigt Verwahrlosung von Frankfurts Partymeile "Alt-Sachs" "In seinem aggressiven Zustand können wir ihn niemals in eine Psychiatrie fahren, er würde dort durchdrehen, andere Patienten und Pfleger angreifen", weiß Valentin Otto. Daher geht es auf direktem Wege ins Polizeigewahrsam. Dort nennt er als Grund für seine Tat, dass er Geld einer Behörde nicht bekommen habe.

Pascal Will sichert den Zelleneingang. © ZDF/Noah Siegert