18-Jähriger flüchtet mit frisiertem E-Scooter vor der Polizei und verletzt Radfahrer schwer
Von Carina Carvalho-Hagen
Remscheid - Auf der Flucht vor der Polizei soll ein 18-Jähriger auf einem frisierten E-Scooter in Remscheid einen Fahrradfahrer schwer verletzt haben.
Der 53-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.
Zuvor hatten Polizeibeamte versucht, den 18-Jährigen zu kontrollieren. Daraufhin war der polizeibekannte Mann geflüchtet.
Die Beamten konnten ihn nach der Kollision an der Unfallstelle festnehmen.
Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Cannabis wurde dem E-Scooter-Fahrer eine Blutprobe entnommen.
Die Staatsanwaltschaft kündigte an, Haftbefehl wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn zu beantragen.
Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Boris Roessler/dpa