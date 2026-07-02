18-Jähriger flüchtet mit frisiertem E-Scooter vor der Polizei und verletzt Radfahrer schwer

Remscheid - Auf der Flucht vor der Polizei soll ein 18-Jähriger auf einem frisierten E-Scooter in Remscheid einen Fahrradfahrer schwer verletzt haben.

Bei einer riskanten Flucht vor der Polizei mit einem E-Scooter kam es in Remscheid zu einem schweren Unfall mit einem Radfahrer. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Der 53-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Zuvor hatten Polizeibeamte versucht, den 18-Jährigen zu kontrollieren. Daraufhin war der polizeibekannte Mann geflüchtet.

Die Beamten konnten ihn nach der Kollision an der Unfallstelle festnehmen.

Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Cannabis wurde dem E-Scooter-Fahrer eine Blutprobe entnommen.