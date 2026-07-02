18-Jähriger flüchtet mit frisiertem E-Scooter vor der Polizei und verletzt Radfahrer schwer

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Auf der Flucht vor der Polizei soll ein 18-Jähriger auf einem frisierten E-Scooter in Remscheid einen Fahrradfahrer schwer verletzt haben.

Von Carina Carvalho-Hagen

Remscheid - Auf der Flucht vor der Polizei soll ein 18-Jähriger auf einem frisierten E-Scooter in Remscheid einen Fahrradfahrer schwer verletzt haben.

Bei einer riskanten Flucht vor der Polizei mit einem E-Scooter kam es in Remscheid zu einem schweren Unfall mit einem Radfahrer. (Symbolbild)
Bei einer riskanten Flucht vor der Polizei mit einem E-Scooter kam es in Remscheid zu einem schweren Unfall mit einem Radfahrer. (Symbolbild)  © Jens Büttner/dpa

Der 53-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. 

Zuvor hatten Polizeibeamte versucht, den 18-Jährigen zu kontrollieren. Daraufhin war der polizeibekannte Mann geflüchtet.

Die Beamten konnten ihn nach der Kollision an der Unfallstelle festnehmen.

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Aufgrund des Verdachts des Fahrens unter Einfluss von Cannabis wurde dem E-Scooter-Fahrer eine Blutprobe entnommen.

Nach dem Unfall wurde der schwer verletzte Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht.
Nach dem Unfall wurde der schwer verletzte Radfahrer in ein Krankenhaus gebracht.  © Boris Roessler/dpa

Die Staatsanwaltschaft kündigte an, Haftbefehl wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens, Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn zu beantragen.

Titelfoto: Bildmontage: Jens Büttner/dpa, Boris Roessler/dpa

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