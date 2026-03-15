Schuld, Geld, falsches Geständnis: Zwei Polizeiruf-Fälle werden zur großen Frage nach Gerechtigkeit

München - Eine tote junge Frau im Isarkanal bringt Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek, 51) und ihren Kollegen Dennis Eden (Stephan Zinner, 51) ins Grübeln.

Was hat Léon Kamara (Yoli Fuller, r.) vor Dennis Eden (Stephan Zinner, 51, l.) und Kommissarin Cris Blohm (Johanna Wokalek) zu verheimlichen? © BR/die film gmbh/Susanne Bernhard

Denn eigentlich schien der Fall längst gelöst: Der Asylbewerber Léon Kamara (Yoli Fuller) hatte sich vor zwei Jahren selbst gestellt und gestanden, Sonja Berling getötet und zerstückelt zu haben.

Doch nun zeigt der Fund der Leiche etwas anderes. Warum sollte jemand freiwillig ein Geständnis ablegen und dabei lügen?

"Polizeiruf 110: Ablass" läuft am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.

Während Blohm und Eden versuchen, die Wahrheit hinter dem rätselhaften Geständnis aufzudecken, landen sie in einem zweiten Fall: Ein Radfahrer wird bei einer Fahrerflucht getötet.

Der arbeitslose Familienvater Victor Reisinger (Shenja Lacher, 47) gesteht die Tat schnell. Doch auch hier stimmen Details nicht.

Die Ermittlungen führen zu dem renommierten Anwalt August Schellenberg (Tobias Moretti, 66). Schritt für Schritt entsteht der Verdacht, dass beide Fälle zusammenhängen und dass hinter den Geständnissen möglicherweise ein perfides System steckt.