Tödlicher Raubüberfall: Dieser "Polizeiruf 110" ist alles andere als ein Juwel

Potsdam - Eine gefährliche Räuberbande mit Clown-Masken zieht durch Brandenburg. Ihr Ziel: Juwelierläden. In Potsdam verläuft der Überfall der sonst so professionell vorgehenden Verbrecher anders als bisher. Ein Mann stirbt. War es wirklich dieselbe Bande oder steckt ein anderes Motiv dahinter? Diese Fragen klärt der " Polizeiruf 110 : Goldraub" auf, der am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten läuft.

Vincent Ross (André Kaczmarczyk, 39) sucht eine Räuberbande, die Juweliergeschäfte überfällt. © rbb/Christoph Assmann

Jan Michalski (Stephan Bürgi, 59) erhält eine wertvolle Lieferung in sein Geschäft. Gemeinsam mit seiner Frau Bettina (Deborah Kaufmann, 55) soll der Juwelier eine historische Schmucksammlung aus dem nahegelegenen Museum restaurieren.

Doch schon kurz nachdem ihm die kostbaren Stücke übergeben wurden, wird Michalski überfallen. Die Räuber töten ihn.

Vincent Ross (André Kaczmarczyk, 39) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder, 65) erfahren am Tatort, dass einer der Täter verletzt wurde. Mit einem sogenannten Mantrailer – einem Hund, der speziell für die Suche von Menschen trainiert wurde – wollen sie die Spur aufnehmen.

Des Weiteren finden die Ermittler des deutsch-polnischen Kommissariats heraus, dass nur sehr wenige Menschen über den Museumsauftrag der Michalskis Bescheid wussten. Das schränkt den Kreis der Verdächtigten enorm ein. Dennoch scheinen alle Beteiligten etwas verbergen zu wollen. So leicht lassen sich Ross und Rogov allerdings nicht abwimmeln.