Krimi-Abschied aus Halle: "Polizeiruf 110" endet mit leisem Fall und lautem Finale

Halle (Saale) - Eine tote Rentnerin in der Badewanne. Wasser tropft, ein Radio liegt im Becken, der Hausflur ist überflutet. Zunächst wirkt alles wie ein tragischer Unfall. Doch Henry Koitzsch (Peter Kurth, 68) und Michael Lehmann (Peter Schneider, 51) spüren sofort: Hier stimmt etwas nicht. " Polizeiruf 110 : Der Wanderer zieht von dannen" kommt am Sonntag um 20.15 Uhr im Ersten.

Weiß Frau Sommer (Cordelia Wege, 49) mehr als sie vorgibt zu wissen? © MDR/Felix Abraham

Kleine Details – ein manipuliertes Schloss, eine vertrocknete Blume auf dem Fensterbrett – lassen Zweifel wachsen. War es Mord? Und wenn ja: Wer dringt unbemerkt in Wohnungen ein und verschwindet wieder, ohne Spuren zu hinterlassen?

Die Spur führt zurück zu einem früheren, ungeklärten Fall. Plötzlich scheint es Parallelen zu geben: dieselbe Blume, dieselbe Unauffälligkeit, dieselbe erschreckende Kälte.

Während Koitzsch immer verbissener ermittelt, wird klar, dass der Täter Zugang zu Wohnungen hat und womöglich seit Jahren unerkannt bleibt. Ein Phantom, das kommt und geht, als gehörten ihm die Schlüssel der Stadt.

Im Zentrum steht auch Frau Sommer (Cordelia Wege, 49), die sich verfolgt fühlt und deren Rolle lange unklar bleibt. Ist sie Opfer, Zeugin oder mehr?

Ohne viel Vorwarnung eskaliert die Situation, und einer der Kommissare gerät in akute Lebensgefahr. Ein Finale, das plötzlich alles verdichtet.