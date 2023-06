Das war's - so krass-paranoid wird der letzte "Polizeiruf 110" mit Kommissarin "Bessie" Eyckhoff!

Sie geht von "Polizeiruf 110"-Bord: Verena Altenberger (35) - und zwar mit einem Knall! © BR/Amalia Film und Dragonbird Films/Sabine Finger

Während der heutige "Tatort" ziemlich dröge daherkommt, wird's am kommenden Sonntag heftig - ein Krimi mit Wendungen, mit Trauer und Blut, mit Gewalt und einem "Geheimdienst". Ein Schmaus für die Fans der Reihe, die dem "Tatort" in nichts mehr nachsteht!

Ohne zu viel des Guten zu verraten: Nehmt Euch nichts vor in genau einer Woche (11. Juni) - oder streamt den letzten Fall "Paranoia" mit Verena Altenberger in der ARD-Mediathek...

Es beginnt allzu banal - die Rettungssanitäterin Sarah wird mit ihrem Kollegen Carlo zu einem Noteinsatz gerufen. "Business as usual" also. Eine Schwerverletzte muss ins Krankenhaus. Am nächsten Tag allerdings erfährt Sarah, dass diese Frau gar nicht als Patientin eingewiesen wurde - es fehlen sämtliche Belege der Einweisung. Verwirrt versucht Sanitäterin Sarah, ihren Kollegen zu erreichen, dieser aber wird tot in seiner Wohnung aufgefunden.

Was also ist in dieser Nacht passiert? Und vor allem, warum, wer hat in all den Geschehnissen die Hände im schmutzigen Geheim-Spiel?