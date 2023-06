"Tatort" aus Franken mit Kommissar Voss' persönlichstem Fall: Doch lohnt sich das Einschalten?

Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Eva Hentschel (Sina Martens) stoßen im "Tatort" aus Nürnberg auf Abgründe. © BR/X Filme Creative Pool GmbH/Hendrik Heiden

In "Tatort: Hochamt für Toni" ermittelt Voss an der Seite seiner Kollegin Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel, 64) gegen die Dienstvorschriften und diverse Widerstände in der nahe gelegenen Oberpfalz.

Ein alter Freund, inzwischen Dorfpfarrer (Pirmin Sedlmeir, 36), lädt den Kommissar zum sonntäglichen Gottesdienst ein - mit dem Versprechen, Hintergründe über dessen Jugendliebe Antonia "Toni" Hentschel preiszugeben.

Zu den Enthüllungen kommt es jedoch nicht, denn der Pfarrer liegt erstochen in der Sakristei.

Mithilfe von Tonis Schwester Eva (Sina Martens, 35) wühlen die Nürnberger Ermittler in Vergangenheit und Gegenwart der Industriellen-Familie Hentschel - und auch in Voss' Studentenvergangenheit. Und so stößt das Gespann auf einen Abgrund nach dem nächsten.

Tonis Vater, der gefühlskalte Patriarch (André Jung, 69) und seine beiden Manager-Söhne wehren sich gegen die Ermittlungen - genauso wie der örtliche Kriminalbeamte Hans Bartram (Bernd Regenauer, 66), der den nordbayerischen Kleinstadt-Gendarmen dann vielleicht doch eine Spur zu einfältig daherkommen lässt.