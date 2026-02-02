Neuer "Polizeiruf" aus Magdeburg: Wurde Mordopfer von Abtreibungsgegnern getötet?

Magdeburg - Abtreibungen gleich Mord? Zumindest im neuen " Polizeiruf 110 " aus Magdeburg . Kommissarin Brasch geht im TV-Krimi "Your Body, My Choice" der Frage auf den Grund: Musste eine Frau sterben, weil in ihrer Praxis Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden?

Der neue "Polizeiruf 110" aus Magdeburg läuft am 8. März. © MDR/Britta Krehl

Die Mitarbeiterin einer Frauenarztpraxis, die auch Abtreibungen durchführt, kommt bei einem Fahrradunfall in Magdeburg ums Leben. Doch schnell wird klar: Jemand hat ihre Bremskabel durchgeschnitten.

Kommissarin Doreen Brasch (gespielt von Claudia Michelsen, 56) taucht in dem neuen Krimi aus der Elbestadt in das Privatleben der Toten ein und muss sich schnell der Frage stellen: War ihr Mord eine Nachricht an die Frauenarztpraxis? Oder ist das Motiv doch in ihrem persönlichen Umfeld zu finden?

Zur gleichen Zeit sucht die Polin Dania zusammen mit ihrem "Abortion Buddy" Lara nach einer Möglichkeit zum Schwangerschaftsabbruch und muss zwischen Hass, Drohungen und Protesten eine schwierige Entscheidung treffen.

Der neue "Polizeiruf 110" aus Magdeburg läuft am 8. März um 20.20 Uhr im Ersten.