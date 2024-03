"Polizeiruf 110" mit neuem Ermittler-Duo: (Juristen-)Schweine im Visier

Kommissar Karl Rogov (Frank Leo Schröder, 62, r.) muss sich mit dem arroganten Junganwalt Konstantin Richtmann (Nicolas Handwerker, 32) auseinandersetzen. © rbb/Christoph Assmann

Das Juristen-Trio um Konstantin Richtmann (Nicolas Handwerker, 32), Daniel Pillokat (Marius Ahrendt, 32) und Leon Herne (Kai Dannowski, 29) war übers Wochenende zu einem Jagdausflug nach Polen gereist. Statt eines stattlichen Hirschs geriet aber Herne vor die Flinte.

Weil seine beiden Kumpanen sich zum Zeitpunkt des Mordes aber selbst (mit Alkohol) abgeschossen haben, bleiben für die Hauptkommissare Alexandra Luschke (Gisa Flake, 38) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder, 63) wenig nützliche Aussagen.



Der neue "Polizeiruf 110" mit dem Titel "Schweine", den das Erste am morgigen Sonntag um 20.15 Uhr zeigt, kann mindestens doppeldeutig verstanden werden. Denn während sich Richtmann wie ein schmieriges und überhebliches Schwein verhält, wütet unweit des Tatorts auch noch die Afrikanische Schweinepest. Doch hat sie auch was mit dem Mord an Herne zu tun?