"Polizeiruf 110": Viele Wasserwege führen zum Mord

Eberswalde - In einem Kanu liegt die Leiche einer jungen Frau. Führt der Tod der Studentin das deutsch-polnische Ermittlerteam des " Polizeiruf 110 " auf die Spur eines anderen Verbrechens? Am Sonntag läuft der Krimi "Wasserwege" um 20.15 Uhr im Ersten.

Karl Rogov (Frank Leo Schröder, 63, l.) und Vincent Ross (André Kaczmarczyk, 38) ermitteln dieses Mal an und auf dem Wasser. © rbb/Christoph Assmann

Sara (Sabrina Dörries) lernte an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde. Für ihre Masterarbeit recherchierte sie zum Schiffsverkehr auf dem Kanal. Genau dort wird die junge Frau tot in einem Kanu gefunden.

Eine Beziehungstat? Schließlich hat sie sich von ihrem Freund - und WG-Mitbewohner - Daniel Beck (Dominikus Weileder, 24) getrennt.

Die Ermittlungen in dem Fall führen Vincent Ross (André Kaczmarczyk, 38) und Karl Rogov (Frank Leo Schröder, 63) direkt in den Hafen von Eberswalde. Dort stoßen sie auf einen Verdächtigen, einen Schweißer.

Der Mann ist wenig gesprächig - ausgerechnet sein Bruder war der Professor der Toten.

Milan Günschow (Robert Kuchenbuch, 57) feierte mit seinen Studenten am Vorabend des Mords eine Party im Kanu-Club. Auch Sara war dabei.