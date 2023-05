Neue Show: "Charming Boys" suchen ihren Mr. Right, diese Allstars und Newcomer sind dabei!

Köln/Koh Samui - Fans von " Prince Charming " können sich freuen, denn die schwule Dating-Show bekommt ein Spin-off! Mit "Charming Boys" geht schon bald ein neues Format an den Start, in dem neben altbekannten Kandidaten aus vergangenen Staffeln auch einige Newcomer ihren Mr. Right suchen.

"Charming Boys" startet am 15. Juni bei RTL+. © RTL

Auf Koh Samui geht es schon bald heiß her, denn 17 flirthungrige Singles stehen bereits in den Startlöchern, um der großen Liebe eine neue Chance zu geben!

Das Konzept der neuesten Show, die ab dem 15. Juni bei RTL+ ausgestrahlt wird, erinnert stark an das von "Bachelor in Paradise": So ziehen nach und nach immer mehr (altbekannte und neue) Liebes-Anwärter in die thailändische Traumvilla ein und haben dort jede Menge Möglichkeiten, mit den anderen Teilnehmern auf Tuchfühlung zu gehen.

Ziel ist das Bilden von Couples, denn wer am Ende der "Gentlemen's Night" keine Krawatte bekommen hat und somit kein Teil eines "Pärchens" ist, muss die Villa verlassen!

Die Kandidaten werden dabei nicht nur zu traumhaften Dates in paradiesischer Kulisse gebeten, sondern müssen auch einige "Ga(y)mes" zusammen meistern.

Am Ende der Show gewinnt das Couple, bei dem bis zuletzt die Funken sprühen und darf neben dem Titel "Charming Couple 2023" auch das Preisgeld von 10.000 Euro einheimsen.