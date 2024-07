Erste Gefühle bei Princess Charming? Mit dieser Dame verbringt sie die Nacht!

Thailand - In der neuen Folge " Princess Charming " ist sich eine sicher, dass sie diesmal ihre große Chance bekommt: Lucia (28). Beim Grillabend punktet die Leipzigerin so sehr, dass sie nicht nur den ersten Kuss von der Princess bekommt, sondern auch noch bei ihr übernachten darf.

Beim ersten Gruppendate wird's sportlich. Nach einer Runde Beachvolleyball haben die Ladys dann aber auch noch die Chance, Lea (30, r.) alleine zu sprechen. © RTL

Ein neuer Tag ist angebrochen und Princess Lea lädt zum Gruppendate ein. Die Auserwählten: Hang (31), Tommi (23), Laura (28), Katharina (28) und Marjam (30). Sie dürfen den Tag mit der Berlinerin am Strand verbringen.

Ein Name fehlt jedoch und das, obwohl sie sich so sicher war, dass sie dabei ist. Doch Lucia hat eine Theorie: "Das hat mich nicht verunsichert im Sinne von 'Warum bin ich nicht auf dem Gruppendate?', sondern ich dachte: 'Ok, dann kriege ich ein Einzeldate.'"

Während Lea ihr Gruppendate hat, spielen sich in der Villa altbekannte Szenen ab: Maike (30) weint mal wieder.

Melissa (28), die nicht nur zu Princess Lea eine Anziehung spürt, sondern auch zu deren Ex und Mit-Kandidatin Maike, hat langsam genug von dem ganzen Drama.

"Also, ich finde das Thema Lea und Maike ein bisschen nervig, um ehrlich zu sein", erzählt sie.