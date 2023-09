Lutsch-Spiele und Kuss-Attacke bei Princess Charming: "Da war gar nichts zu spüren"

Thailand - In Folge 2 von " Princess Charming " stehen die ersten Gruppen-Dates an und Madleen (23) lernt ihre Kandidatinnen genauer kennen. Die Stimmung in der Villa ist derweil zunehmend aufgeheizter - bis der erste Kuss fällt!

Auch Aleyna tritt bei der "Auslutsch-Challenge" an, kann sich aber nicht gegen Nina durchsetzen. © RTL

Gabi plant derweil, endlich die Porno-Bombe platzen zu lassen und bittet Madleen zum Einzelgespräch. "Ich arbeite als Erotikdarstellerin. Ich hab' 'ne Zeit lang - immer noch ab und zu - Pornos gedreht", gesteht sie der Princess, die jedoch ziemlich lässig auf die Offenbarung reagiert. "Find' ich richtig klasse!", entgegnet sie, was Gabi sichtlich beruhigt.

Am nächsten Tag findet die Truppe sich dann zu einer feuchtfröhlichen Sause im Pool ein. Es wird ausgelassen gefeiert und die Stimmung ist aufgeheizt!

"Wir machen eine Auslutsch-Challenge - wer am besten lutschen kann!", animiert Melanie ihre Mitstreiterinnen zum Partyspiel der besonderen Art, als die Frauen kurz darauf einige halbierte Früchte in Position bringen und im Duell demonstrieren, was sie in Sachen Zungenakrobatik zu bieten haben.

Klare Siegerin ist am Ende Nina (31), die nicht nur eine ausgefeilte Technik präsentiert, sondern auch durch intensiven Blickkontakt punktet.

Desi hadert derweil mit ihren Gefühlen für die Princess - und Kandidatin Aleyna! Die 25-Jährige fühlt sich nämlich nicht nur von Madleen, sondern auch von ihrer Mitstreiterin magisch angezogen.

"Ich glaub', ich hab' ein kleines Problem", offenbart sie gegenüber Natalie (31), muss das Gedankenkarussell jedoch vorerst unterbinden, denn die zweite Happy Hour steht an!