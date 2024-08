21.08.2024 07:15 1.608 Princess Charming zeigt ihre Brüste: "Vielleicht pack' ich die noch mal aus!"

Bevor es in die ganz heiße, die letzte Phase der 4. Staffel geht, wird sich "Princess Charming" Lea Hoppenworth (30) in Folge 8 darüber klar, wen sie nicht will

Von Nico Zeißler

Koh Samui (Thailand) - Bevor es in die ganz heiße, die letzte Phase der 4. Staffel geht, wird sich "Princess Charming" Lea Hoppenworth (30) in Folge 8 darüber klar, bei welcher Lady der Funken nicht übergesprungen ist und auch nicht überspringen wird. Konsequenz: Die Hälfte muss gehen - mit Überraschungen! Klärendes Gespräch zwischen Lea (30, l.) und Maike (30). © RTL Maike (30) kündigte schon in Folge 7 an, mit Lea "in Bezug auf Beziehungskonzepte länger sprechen" zu wollen. Und stellt gegenüber ihrer Ex-Affäre klar: "Ich sehe da keine Zukunft für eine Beziehung." In einem klärenden Vieraugengespräch erläutert Lea nach einer unruhigen Nacht: "Du hast mich kalt erwischt und ich hab mich gefühlt, als würdest du mich auflaufen lassen wollen - das fand ich schade und hat mich verletzt." Und weiter: "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass nach unseren zwei wirklich schönen Momenten und weil dazwischen nichts Negatives vorgefallen ist, sich deine Einstellung so schnell und abrupt um 180 Grad dreht." Princess Charming Kuss mit Lea, aber Sex mit Seleya: "Natürlich hätte ich mich hinten anstellen können ..." Maike störe Leas Verbot der Connections unter den Kandidatinnen. Und sie möchte - im Gegensatz zu Lea - keine monogame Beziehung, weil sie damit langfristig nicht glücklich sein könne. Zwar sei die Princess nicht auf polyamore Beziehungen aus, sei aber offen für Öffnungen, "wenn sie der Beziehung guttun" und eine Vertrauensbasis aufgebaut wurde. Ramona (30, l.) und Fiona (35) sind seit acht Jahren mit Lea befreundet. © RTL Princess Charming: Vier von acht Frauen fliegen raus! Sarah (29, l.) holt sich endlich ihren ersten Kuss ab. © RTL Zurück in der Villa fasst Maike einen Entschluss: "Wir wissen beide, dass es das finale Gespräch war. Deswegen auf jeden Fall vorbei." Sie habe beschlossen zu gehen. Das würde eine klare Chancenerhöhung für alle anderen bedeuten. Doch die Berlinerin zögert, holt sich vielmehr später "trotz ekligem Orangensaft-Mund" einen Kuss ab. Und auch Sarah (29), Marlen (31) und Christine (28) werden von der Princess geküsst. Nach einer Besprechung mit ihren langjährigen Freundinnen Fiona (35) und Ramona (30) geht es für Lea auf ein Einzeldate mit Katharina (28), die ihre Brüste bei einer Massage sah. Princess Charming Exit-Schock: Laufen "Princess Charming" Lea die Kandidatinnen davon? "Vielleicht pack' ich die heute Abend noch mal aus", stellt Lea in Aussicht. Auch die mittlerweile wieder unentschlossene Maike küsst ihre Ex-Affäre. © RTL Marlen (31) wird auch geknutscht. © RTL Schock in der Ladys Night wegen Kathis Exit. © RTL In der Ladys Night wird die sich eigentlich längst auf dem Rückweg befindende Maike mit dem Erhalt ihrer Kette belohnt - und bleibt der Show erhalten! Gehen müssen mit Kathi, Laura (28), Hang (31) und Marjam (30) die Hälfte der acht Frauen, was beim Rest einen Schock auslöst. Die 8. Folge "Princess Charming" steht ab sofort im Stream auf RTL+ bereit.

Titelfoto: Bildmontage: RTL