"Princess Charming" Lea verpasst Kandidatin Gehirnwäsche!

In der Villa geht es unter den Kandidatinnen weiter heiß her. Nach ihrem Wiedersehen mit Lea verbringen Maike und Melissa (28) die Nacht unter einer Decke. Trotzdem ist die 30-Jährige in Gedanken nur bei ihrer Ex, was die anderen Kandidatinnen langsam gar nicht mehr lustig finden.

Maike (r.) sucht immer wieder das Gespräch mit ihrer Ex-Freundin. © RTL

"Mir ist natürlich die Freundschaft mit Maike am wichtigsten", erklärt Seleya im Interview traurig und ist hin- und hergerissen, was sie tun soll. Für Lea kein Problem, die behält die 23-Jährige kurzerhand zum Einzeldate da und schickt die anderen zurück in die Villa. Rache an der Ex oder hat die Princess tatsächlich ein so großes Interesse an Seleya?

"Maike hat sich aktiv gegen mich entschieden, wieso solltest du jetzt gehen?", setzt die Princess die Hetz-Offensive gegen ihre Ex weiter fort und lässt Seleyas Moral von Sekunde zu Sekunde mehr schwinden. Freudestrahlend kehrt sie in die Villa zurück, um dort eine weinende und aufgelöste Maike vorzufinden.

"Das Ganze hier ist ein Erlebnis, auf das ich auch ein Recht habe", pocht Seleya im Vieraugengespräch mit ihrer BFF und Maike ist von dem raschen Meinungswechsel sichtlich verblüfft. Bringt Lea die Freundschaft der beiden absichtlich zu Fall? Ebenso überraschend kommt das Aus für Julia (23), Viviana (24) und Lisa (24), die von der Princess rausgeworfen werden. Den anderen Kandidatinnen wäre ein Exit von der ständig heulenden und eifersüchtigen Maike wohl durchaus lieber gewesen.