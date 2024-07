Als "Princess Charming" Lea diese Kandidatin sieht, ist sie geschockt!

Thailand - Bereits in der ersten Folge kommt die diesjährige " Princess Charming " Lea (30) an ihre Grenzen, als plötzlich eine Ex-Freundin vor ihr steht.

Die experimentierfreudige Marlen (31) steht offenkundig auf Dreier und umgarnt Inci (27) direkt mit Komplimenten: "Ich dachte, du bist die Princess!" Nur Tommi (23) fühlt sich etwas unwohl in der Gruppe, vor allem als es an den Pool geht. Tommi hat sich die Brüste abnehmen lassen und definiert sich selbst als non-binär (weder männlich noch weiblich).

In der luxuriösen Strandvilla kommen sich die Kandidatinnen auch untereinander schnell näher.

Ihre Kandidatinnen sehen das scheinbar etwas anders. "Wie denkt ihr, dass das untereinander in der Villa ist? Denkt ihr, man hat auch was mit anderen Frauen?", will Seleya (23) freudig wissen und Marjam (30) nickt entsprechend begeistert.

Auf offene Beziehungen steht Lea gar nicht, denn die gingen in der Vergangenheit schon öfter schief.

Die 30-jährige Berlinerin definiert sich selbst als lesbisch und hat sich in den letzten Jahren nur "von Beziehung zu Beziehung gehangelt". Nach einer Selbstfindungsauszeit will sie nun die große Liebe finden, mit der sie "gemeinsam wachsen" kann.

Als Lea die Villa betritt, flippen die Frauen vor Freude völlig aus. © RTL

Als Lea am Abend in die Villa kommt, hört man aus allen Richtungen nur noch ein ehrfürchtiges "Wow" und Applaus. "Was für eine schöne Frau", denkt sich Seleya, doch bemerkt direkt, dass ihre BFF Maike (30) erschrocken die Hand vors Gesicht wirft.

"Das ist Lea. Das ist meine Ex", berichtet die überforderte Maike. Während sich die 30-Jährige weinend zurückzieht, sucht Lea erstmal den Kontakt zu den anderen Frauen.

Für Seleya ist die Sache jedoch direkt klar: "Ich würde niemals jemanden daten, den du mal gedatet hast", stellt die 23-Jährige klar und will die Show freiwillig verlassen.

Nach einem Gespräch zwischen Lea und ihrer Ex Maike kommt raus, warum das Aufeinandertreffen der beiden so cringe verlief.

Beide hatten eine kurze Sommerromanze, die Maike jedoch via WhatsApp beendet hat. Lea ist sich unsicher, ob da noch was gehen kann, doch Maike hofft auf ein Comeback. Trotz ihres Loyalitätsversprechens lässt sich auch Seleya vom Charme der Princess einlullen und bleibt in der Villa. Zickenkrieg und Freundschaftsdrama vorprogrammiert!