Traumfrau aus Sachsen? Dresdnerin versucht ihr Glück bei Princess Charming

Dresden - Zwei Gemeinsamkeiten sind bei ihnen schon vor der Sendung nicht von der Hand zu weisen: Die diesjährige Princess Charming Vanessa Borck (28) teilt sich mit einer ihrer Kandidatinnen nicht nur den Vornamen, sondern auch dieselbe dunkle Traummähne. Ob diese Ähnlichkeiten die beiden Frauen in der fünften Staffel der RTL+-Datingshow näherbringt, wird sich in den kommenden Folgen zeigen.

Kandidatin Vanessa (26) aus Dresden stand zum ersten Mal vor TV-Kameras. © RTL / Fine Lohmann

Ab dem 24. Juli 2025 sucht Vanessa Borck, die vor allem als "Nessiontour" auf Social Media bekannt ist, in Thailand nach der großen Liebe. Und eventuell kommt ihre Traumfrau aus der sächsischen Landeshauptstadt!

TAG24 durfte vor dem Start der neuen Staffel mit Kandidatin Vanessa aus Dresden sprechen.

Die Zusage zur Sendung kam für die 26-Jährige ziemlich unerwartet: "Ich mochte das Format schon immer total gern und hab tatsächlich auch nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt eine Rückmeldung bekomme", erklärt sie im Interview.

Als sich die Dresdnerin angemeldet hatte, war sie erst wenige Monate Single. In Dresden war das Daten dann erst einmal "schwierig", so die Erzieherin und Studentin. "Hier gibt es verhältnismäßig weniger Orte und Veranstaltungen, an denen wir uns connecten können. Auf Dating-Apps lande ich dann schnell mal in Berlin, Leipzig, Halle, Potsdam oder noch weiter weg."

Da sie zum ersten Mal überhaupt vor TV-Kameras steht, war Vanessa verständlicherweise ziemlich nervös, als die Dreharbeiten starteten. "Ich umgebe mich gern mit neuen Menschen und gehe auch offen auf andere zu, aber mit 17 fremden Frauen 24/7 in einer Villa zu wohnen, war schon eine verrückte Vorstellung."