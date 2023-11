Helena Fürst meldete sich mit Ansage bei TV-Sender: "So gemein!"

Mit einem "Promi Big Brother"-Kandidaten hat Helena Fürst (49) noch ein Hühnchen zu rupfen. © Henning Kaiser/dpa, Screenshot/Instagram/die.fuerstin (Bildmontage)

In den sozialen Netzwerken wandte sie sich dafür mit einer Bitte an den Sender SAT.1: "So gemein, ich will auch noch zu PBB! Habe noch einiges aufzuklären und zu erzählen", schrieb sie dort.

Dabei habe sie vor allem mit einer Person im aktuellen "Promi Big Brother"-Cast noch ein Hühnchen zu rupfen. Um wen es sich dabei handelt, konnten Fans bereits vor einigen Tagen in der Kommentarspalte auf dem Instagram-Account zu der entsprechenden TV-Sendung nachlesen.

Denn zu einem Video, in dem sich Kandidat Matthias Mangiapane (40) vorstellte, schrieb die Fürstin: "Er ist nicht nur ein Mobber erster Güte, sondern auch eine ganz falsche Schlange." Sie könne nicht verstehen, dass er im TV überhaupt noch eine Plattform bekomme.

Ihr Traum: "Endlich mal 24 Stunden live ohne Schnitt der Redaktion alles zu sehen."

Doch ob Helena Fürst mit ihrer Anfrage noch erhört wird, ist eher fraglich. Denn schon am Samstag zogen die ersten Bewohner ins diesjährige "Promi Big Brother"-Haus ein.