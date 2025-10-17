Diskussionen um nächsten Exit: Er muss bei "Promi Big Brother" gehen
Köln - Nach hitzigen Nominierungsdiskussionen und der ein oder anderen Enttäuschung musste bei "Promi BIg Brother" ein Kandidat die Show verlassen, der bereits mehrmals nur knapp durchgerutscht ist.
Der Exit am Donnerstag entschied sich zwischen zwei Männern: Paco Herb (29) und Michael Naseband (60). Dann die Klarheit - Paco muss das Haus verlassen.
Die Verkündung löste in dem 29-Jährigen jedoch einen lauten Jubelschrei aus. Er umarmte seinen Mitstreiter fröhlich.
Der Weg zur Nominierung war allerdings schwieriger als gedacht und die Bauleiter Laura (30) und Erik (26) wurden vor eine schwierige Entscheidung gesetzt.
Die Kandidaten mussten sich in Zweier-Teams finden - und das ohne zu wissen weshalb. Pech nur, dass die meisten mit ihrer Bezugsperson ein Pärchen bildeten.
Laura und Erik mussten nun aus allen Paarungen jeweils einen Kandidaten auf die Nominierungsliste setzen. Eine Kombination sorgte dabei für hitzige Diskussionen bei den Leitern: Désirée Nick (69) und Harald Glööckler (60).
"Ich wähle Désirée nicht", betonte Laura mehrmals. "Dann setze ich mich lieber auf die Liste, bevor ich Harald wähle", konterte Erik. Nach ewigen Hin und Her wurde es dann doch die 69-Jährige.
Schlimm war das jedoch nicht, denn sie und Karina (47) wurden von den Zuschauern geschützt und standen somit nicht mehr in der engeren Auswahl.
"Ich konnte mich im Spiegel nicht mehr anschauen"
Am Abend zeigte sich Erik (aka "Satansbratan") offen bei einem Gespräch mit Laura und gestand seine starken Selbstzweifel.
"Ich konnte mich im Spiegel nicht mehr anschauen, weil ich ein Doppelkinn und einen Bauch hatte", beichtete der Österreicher.
"Hier fühle ich mich das erste Mal seit zwei bis drei Jahren wieder wohl in meinem Körper", sagte er weiter.
Der 26-Jährige erklärte mit einem Lächeln, dass er seit langem mal wieder glücklich sei.
Laura schien jedoch eher abwesend und lenkte das Gespräch recht schnell auf sich: "Wie würdest du mich einschätzen?", unterbrach sie Erik bei seinen emotionalen Worten.
"Promi Big Brother" geht noch bis Montag (21. Oktober), dann ist bei Sat1 das große Finale zu sehen.
Titelfoto: © Joyn