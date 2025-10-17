Diskussionen um nächsten Exit: Er muss bei "Promi Big Brother" gehen

Köln - Nach hitzigen Nominierungsdiskussionen und der ein oder anderen Enttäuschung musste bei " Promi BIg Brother " ein Kandidat die Show verlassen, der bereits mehrmals nur knapp durchgerutscht ist.

Die Bauleiter Laura (30) und Erik führten Deep-Talk, Stunden später mussten sie eine schwere Entscheidung treffen. © © Joyn

Der Exit am Donnerstag entschied sich zwischen zwei Männern: Paco Herb (29) und Michael Naseband (60). Dann die Klarheit - Paco muss das Haus verlassen.

Die Verkündung löste in dem 29-Jährigen jedoch einen lauten Jubelschrei aus. Er umarmte seinen Mitstreiter fröhlich.

Der Weg zur Nominierung war allerdings schwieriger als gedacht und die Bauleiter Laura (30) und Erik (26) wurden vor eine schwierige Entscheidung gesetzt.

Die Kandidaten mussten sich in Zweier-Teams finden - und das ohne zu wissen weshalb. Pech nur, dass die meisten mit ihrer Bezugsperson ein Pärchen bildeten.

Laura und Erik mussten nun aus allen Paarungen jeweils einen Kandidaten auf die Nominierungsliste setzen. Eine Kombination sorgte dabei für hitzige Diskussionen bei den Leitern: Désirée Nick (69) und Harald Glööckler (60).

"Ich wähle Désirée nicht", betonte Laura mehrmals. "Dann setze ich mich lieber auf die Liste, bevor ich Harald wähle", konterte Erik. Nach ewigen Hin und Her wurde es dann doch die 69-Jährige.

Schlimm war das jedoch nicht, denn sie und Karina (47) wurden von den Zuschauern geschützt und standen somit nicht mehr in der engeren Auswahl.