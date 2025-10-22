Harald Glööckler blickt zurück auf "Promi Big Brother"-Zeit: "Bin kein Wiederholungstäter"

Berlin - Harald Glööckler (60) und Désirée Nick (69) galten bei "Promi Big Brother" als Dream-Team und Top-Favoriten. Für den Designer platzte der Traum vom Sieg im Finale - Jimi Blue Ochsenknecht (33) ging als Gewinner hervor.

Harald Glööckler (60) strahlte am Finaltag. © Joyn

Für TAG24 nahm sich Harald Glööckler Zeit für ein Interview. Für ihn heißt es nach den zwei Wochen TV-Container erst einmal: "ausschlafen und Leute vermeiden".

Als interessante Erfahrung nahm er mit, dass er in der Lage sei, mit jeder Situation fertigzuwerden. Allerdings habe es auch solche gegeben, wo er am liebsten das Handtuch geschmissen hätte.

"Die sanitären Anlagen waren so erschreckend, dass sie für mich eine große Herausforderung waren. Dazu kam bedingt durch die schlechten Matratzen und Liegen Rückenschmerzen und Fibromyalgie-Schübe", verriet Glööckler. Dabei handelt es sich um eine unheilbare Krankheit, die Muskel- und Gelenkschmerzen im ganzen Körper verursacht. Weitere Symptome sind Müdigkeit und Schlafstörungen.



Dennoch sei Aufgeben für ihn keine Option gewesen: "Wenn etwas gut genug ist, dass man es beginnt, ist es auch gut genug, es zu beenden. "

Dass es auf der Zielgeraden nicht klappte, bedauere er nicht: "Immerhin habe ich es zum Finale geschafft und wurde Zweiter. Ich habe den Menschen eine wunderbare Unterhaltung beschert und ihnen eine andere Facette von mir offenbart."