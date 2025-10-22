Tränen-Drama bei "Promi Big Brother": Désirée Nick trauert um ihre Mutter

Köln/Berlin - Désirée Nick (69) galt bei " Promi Big Brother " als Top-Favoritin. Was aber niemand wusste: Vor ihrem Einzug in den TV-Container musste die Entertainerin einen schweren Schicksalsschlag verkraften.

Désirée Nick (69) musste am Freitag "Promi Big Brother" verlassen. © Joyn

Von Moderatorin Marlene Lufen (54) im Studio danach befragt, was ihr emotionalster Moment bei "Promi Big Brother" gewesen sei, kämpfte La Nick mit den Tränen.

Sie erzählte, dass sie vier Wochen vorher ihre Mutter Ursula Rollwage verloren habe. Nur einen Tag vor Start der Show sei die Beerdigung gewesen.

"Sie hat immer gesagt: 'Go for it! Give everything und f*ck them all!", berichtete die Diseuse.

Im Laufe der Staffel habe die 69-Jährige immer an die Worte ihrer Mutter denken müssen. Während der Corona-Pandemie lebten beide sogar zusammen.

"Meine Mutter ist für mich die Stimme des Volkes. Wenn sie lacht, dann lacht der ganze Marktplatz. Und ich benutze sie oft dazu, dass sie Pointen auf dem Wochenmarkt testet", erzählte La Nick 2020 der "Bild"-Zeitung in einem Interview.