"Promi Big Brother 2025" vorbei: Das passiert mit den Sachen nach der Show

Köln - " Promi Big Brother " ist zu Ende, aber was passiert eigentlich mit all den Möbeln, Lebensmitteln und anderen Dingen, die während der Sendung verwendet wurden? TAG24 hat nachgefragt.

Die Lebensmittel aus dem Kiosk werden laut Sat.1 an einen gemeinnützigen Verein in Köln gespendet. © Joyn

Plump weggeworfen wird hier offenbar nichts. Zwar werden die Sachen für die Show nicht mehr gebraucht, können aber anderen Zwecken zugutekommen.

"Alle nicht eingekauften Lebensmittel im Kiosk spendet Big Brother an die Street Angels Cologne. Der Verein bietet Hilfe für obdachlose Menschen", so ein Sprecher von Sat.1.

Die Organisation setzt sich für obdachlose und bedürftige Menschen in Köln ein und verteilt regelmäßig Mahlzeiten, Kleidung und andere Hilfsgüter.

Und die Möbel? "Nach 'Big Brother – Knossi Edition' wird Big Brother als Bauherr seinen Rohbau hoffentlich fertigstellen. Vielleicht", so die Antwort der Produzenten.