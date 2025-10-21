"Promi Big Brother 2025" vorbei: Das passiert mit den Sachen nach der Show
Köln - "Promi Big Brother" ist zu Ende, aber was passiert eigentlich mit all den Möbeln, Lebensmitteln und anderen Dingen, die während der Sendung verwendet wurden? TAG24 hat nachgefragt.
Plump weggeworfen wird hier offenbar nichts. Zwar werden die Sachen für die Show nicht mehr gebraucht, können aber anderen Zwecken zugutekommen.
"Alle nicht eingekauften Lebensmittel im Kiosk spendet Big Brother an die Street Angels Cologne. Der Verein bietet Hilfe für obdachlose Menschen", so ein Sprecher von Sat.1.
Die Organisation setzt sich für obdachlose und bedürftige Menschen in Köln ein und verteilt regelmäßig Mahlzeiten, Kleidung und andere Hilfsgüter.
Und die Möbel? "Nach 'Big Brother – Knossi Edition' wird Big Brother als Bauherr seinen Rohbau hoffentlich fertigstellen. Vielleicht", so die Antwort der Produzenten.
Von Lagerung bis Versteigerung: Was wird aus den Möbeln nach "Promi Big Brother"?
In der Vergangenheit wurden Einrichtungsgegenstände der Show in der Regel "eingelagert und in kommenden Staffeln wieder genutzt", wie ein Sprecher von Sat.1 während der Staffel 2022 gegenüber dem Express verriet.
Dazu zählte zum Beispiel der Whirlpool. Ist das aber nicht der Fall, werden die Dinge zum Teil für den guten Zweck an Fans versteigert. So auch der Tischkicker aus "Promi Big Brother 2022".
Die Sachen müssen aber nicht unbedingt gekauft sein: Manchmal werden sie auch einfach nur gemietet und nach dem Dreh zurückgegeben.
Falls dann aber doch mal etwas nicht mehr in Ordnung oder kaputt sein sollte, folgt wie auch im eigenen Zuhause die fachgerechte Entsorgung.
Titelfoto: Joyn