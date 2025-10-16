TikTokerin jahrelang schwer misshandelt: "Mein Vater hat mich gefoltert"
Köln - Bei den Bewohnern brechen an Tag 9 bei "Promi Big Brother" alle Dämme. Als TikTokerin Karina Kipp (47) alias "Karina2you" die Höhen und Tiefen ihres Lebens an einem Whiteboard darstellen soll, bleibt kein Auge trocken.
"Das Ganze zu verkraften, kann man nur mit Gottes Hilfe", sagte Karina über die Tiefpunkte in ihrem Leben. Die 47-Jährige ist in Lettland geboren und war lebensfröhlich, bis sich alles änderte. "Ab zehn Jahren hat mein Vater angefangen mich zu misshandeln und zu foltern", erzählte sie.
Um das Geschehe zu verarbeiten, ging sie raus, geriet an die falschen Leute und griff zum Alkohol. Eines Abends stieg sie dann nichtsahnend in ein Auto und wurde dort vergewaltigt.
"Ich war schwanger. Ich hatte große Angst", erinnerte sich Karina sichtlich bewegt. "Da meine Mama Ärztin war, hat sie mich zur Abtreibung geführt." Kipp erkrankte danach an einer schweren Depression. Diese sollte sie in ihrem Leben immer wieder begleiten, unter anderem einige Jahre später nach dem Tod ihres Bruders.
Während die TikTokerin ihre Geschichte erzählte, hörten die anderen Bewohner ihr vom Rohbau aus zu und kämpften mit ihren Emotionen. "Du bist eine sehr, sehr stark Frau", sagte Sarah-Jane Wollny (27), die mit Karina im Musterhaus war.
Die 47-Jährige schaffte es, die Depression zu überwinden. "Ich habe mich mit meinem Lachen selbst geheilt. Ich habe mich aus meinem eigenen Gefängnis befreit."
Exit: Sänger Marc Terenzi (47) muss "Promi Big Brother" verlassen
Bei "Promi Big Brother" war am Dienstag Ladies Night. Die Frauen durften entscheiden, wer nominiert wird und von den Zuschauern gewählt werden darf.
Auf Sänger Marc Terenzi (47), Reality-Star Paco Herb (29), Content-Creator Erik alias SatansBratan (25) und TV-Kommissar Michael Naseband (60) konnten die Damen aus verschiedenen Gründen verzichten.
Marc Terenzi (47) bekam die wenigsten Anrufe und musste das Haus verlassen. "Mir geht's gut. Ich habe zu taktisch gespielt", sagte er nach seinem Auszug im Interview. "Es war sehr, sehr schwer für mich."
"Promi Big Brother" läuft täglich ab 22.30 Uhr auf SAT1. Das Finale am Montag kommt bereits 20.15 Uhr. Auf Joyn gibt es einen 24-Stunden-Livestream.
Titelfoto: Bildmontage: John