Promi BB: Max Kruse und der unbekannte Rest! "90 Prozent in meinem Leben noch nie gehört"

Köln - Mit Max Kruse (36) zieht am Samstag auch ein ehemaliger Fußball-Nationalspieler in den "Promi Big Brother"-Container. Kurz vor seinem ersten großen TV-Projekt hat der Berliner mit TAG24 über die bevorstehenden Tage gesprochen - und will die Promi-WG nicht um jeden Preis gewinnen!