"Promi Big Brother": Fans in Sorge - verlässt Yeliz Koc jetzt freiwillig den Container?

Für Yeliz Koc (30) wird die Zeit bei "Promi Big Brother" zur Zerreißprobe. © Sat.1

"Ich finde es echt schlimm, was gestern und heute passiert ist im Haus", meldete sich Filiz (38) dazu in einer Instagram-Story.

Eigentlich habe sie sich darüber gefreut, dass Yeliz im Haus die Rolle der Chefin zugewiesen worden sei. Doch als sich ihre kleine Schwester dann bei der Nominierung für Iris Klein (56), Marco Strecker (21) und Matthias Mangiapane (40) entschieden hatte, kippte auf einmal die Stimmung: Die anderen Bewohner schossen sich gegen die Hannoveranerin ein.

Filiz, die aktuell den Instagram-Account ihrer kleinen Schwester übernommen hat, nahm Yeliz nun in Schutz: "Ich finde es sehr, sehr schade, dass Yeliz da so angegangen worden ist. Aber ich glaube, jeder, den sie nominiert hätte, wäre enttäuscht gewesen." Ganz egal, welche Entscheidung Yeliz am Ende getroffen hätte, es wäre immer die falsche gewesen.

"Leute, vergesst bitte nicht: Das ist ein Spiel!", so Filiz weiter. Vor allem aber an Matthias, der seine Nominierung nur wenig sportlich genommen hatte, wandte sie sich in ihrer Botschaft: "Ich finde, wenn man Medienprofi ist, sollte man sich mit bestimmten Aussagen zurückhalten. Das macht man einfach nicht."

Filiz, die bereits den Livestream am Freitag mitverfolgt hatte, äußerte sich auch dazu schon wütend: "Wer hat grad im Live gesehen, was dort gesagt wurde?", fragte sie die Follower von Yeliz. "Was stimmt mit manchen Menschen nicht?"