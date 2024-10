Sextett in Promi-WG zu blöd? "Das pisst mich an! Wie dumm kann man sein?!"

Mimi Fiedler (49, r.) on fire! © Joyn

Vor einem Buchstabier-Spiel, für das der Container in zwei Gruppen eingeteilt wird, wähnt sich Bea Peters (42) beim Blick auf die Konkurrenz siegessicher.

"Na klar gewinnen wir, die anderen sind ja nicht die hellsten Kerzen auf der Torte", sei der selbsternannten Dummschwätzerin "rausgerutscht". Damit spielte sie auf Mike Heiter, Elena Miras (beide 32), Leyla Lahouar , Cecilia Asoro Matze Höhn (alle 28) und Sinan Movez (19) an.

Die verbal Beleidigten sind schockiert, Elena ergreift das Wort: "Es fuckt mich so ab! Ich nehme sie immer in Schutz, damit sie sich nicht scheiße fühlt und dann macht sie so was?" Den Miras-chen Schutzstatus habe die Ex-BILD-Reporterin damit verloren.

Während Jochen Horst (63) von einer "Riesenkatastrophe" spricht, sucht Mimi Fiedler (49, "Wie dumm kann man sein!? Das pisst mich an!") das Vier-Augen-Gespräch mit der Täterin: "Woher kommt das in deinem Kopf? Du hast ein paar jungen Leuten gesagt, sie wären dumm. Das ist ätzend, richtig scheiße!"

Bea entschuldigt sich zwar. Aber ihr ohnehin schlechtes Standing in der Gruppe hat sich nochmals verschärft.