"Fass mich noch einmal an, dann klatscht es": Der sinnlose Mega-Zoff der Promi-WG

Köln/Berlin - Mit Sinan Movez (19) hat am Dienstag der dritte Bewohner den Container von " Promi Big Brother " verlassen. Einige Stunden vorher entbrannte ein heftiger Streit zwischen ihm und zwei Mitstreiterinnen. Der kostete ihm am Ende (auch) den Verbleib. Mit TAG24 hat er über die Situation und die Konsequenzen gesprochen.

Im Container eskaliert ein Streit, weil Sinan Movez (19) Cecilia Asoro (28) eine Frage gestellt hat. © Joyn

Weil Big Brother Cecilia Asoro zweimal zum Aufstehen aufgefordert, sie aber nicht darauf reagiert hat, tippt Sinan die 28-Jährige an, um einen Regelverstoß zu vermeiden. Die Reality-Erprobte rastet aus: "Fass mich noch einmal an, dann klatscht es!"

Die Stimmung rutscht immer weiter in den Keller und jetzt macht auch Elena Miras (32) voll mit, nachdem Cecilia ihr ihre Sicht der Dinge erklärt hat. Dass sich dann auch Leyla Lahouar (28) einmischt und behauptet, Sinans Handeln sei in Ordnung gewesen, reizt die Schweizerin: "Was sie sagt, ist für mich sowieso Luft!"

Ziemlich undurchsichtig hat Sinan keine Chance, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Jetzt schaltet sich auch Mike Heiter (32) ein, fordert seine Ex auf, sich zu entspannen. Elena schießt zurück: "Du musst hier nicht wie Rambo kommen. Denkst du, dass wir jetzt Leyla angreifen?"

Unterm Strich sei der TikToker (2,6 Millionen Follower) "wirklich enttäuscht von Cecilia und Elena", sagt er zu TAG24. "Der Streit ist absolut unnötig und es war eine Lehre für mich, nicht sofort jedem Menschen zu vertrauen und vorsichtiger zu sein."