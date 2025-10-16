So bitter! "Promi Big Brother"-Kandidatin entscheidet sich gegen Schutz - und wird sofort rausgekickt

Köln - Mit diesem Exit hätten wohl die wenigsten " Promi Big Brother "-Zuschauer gerechnet! Am Mittwochabend muss Sarah-Jane Wollny (27) überraschend die Segel streichen.

Sarah-Jane Wollny (27) wurde von den Zuschauern rausgeschmissen. © Joyn

Am Ende entscheidet es sich zwischen Sarah-Jane und Achim Petry (51). Da der Wolle-Sohn wohl auch dank seiner ruhigen Art mehr Stimmen sammeln konnte als die oftmals konfrontative Silvia-Tochter, muss die 27-Jährige die Show in Folge 10 also nun verlassen.

Sie trägt's mit Fassung: "Ich bin stolz, dass ich mir immer treu geblieben bin."

Besonders bitter ist dabei die Tatsache, dass sich Sarah-Jane nur Minuten vor ihrem Exit hätte schützen können: Beim Besuch im Späti wurde ihr nämlich ein Angebot unterbreitet, welches manch anderer Kandidat sicherlich ohne langes Zögern angenommen hätte.

So hätte sie im Austausch gegen den Gruppen-Einkauf einen Nominierungsschutz an sich nehmen können. Da musste die 27-Jährige allerdings keine Sekunde überlegen: "Nein, das mach ich nicht."

Und selbst nach ihrem Rauswurf scheint sie diese Entscheidung nicht zu bereuen. "Ich bin froh, dass die anderen heute satt werden", erklärt sie Moderator Jochen Schropp (46).