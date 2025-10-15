Plant Désirée Nick ihren "Promi Big Brother"-Auszug? Jetzt spricht SAT.1

Köln/Berlin/Frankfurt (Main) - Die Gerüchteküche um Désirée Nick (69) bei " Promi Big Brother " brodelt: Angeblich wollte die Entertainerin schon zwei Tage vor dem Finale des TV-Knasts auf der Frankfurter Buchmesse erscheinen. Ein abgekartetes Spiel? Jetzt herrscht Klarheit.

Désirée Nick (69) gilt als große Favoriten bei "Promi Big Brother". © Joyn

Spekulationen sprießten im Netz ins Kraut, da die Diseuse für einen Termin auf der Messe am 18. Oktober angekündigt wurde.

Dort sollte die Urberlinerin ihr Buch "Nice to meet you, Berlin" vorstellen und signieren.

"Gehen Sie mit Désirée Nicks neuem Buch auf Entdeckungstour ins Herz der Hauptstadt und lassen Sie sich Ihr persönliches Exemplar signieren", wird auf der Webseite ihre Teilnahme an der Frankfurter Buchmesse beworben.

Pikant: Das Finale von "Promi Big Brother" ist erst am 20. Oktober.

Zwar ist die Kabarettistin mit der spitzen Zunge vielseitig, aber zweiteilen kann sie sich nicht. Wie also soll "La Nick" auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen?

Dementsprechend war die Verwirrung groß und manche vermuteten, dass die Autorin ihren Exit geplant hatte. Hierzu bezog SAT.1 nun Stellung: "Désirée hat ihre Teilnahme an der Buchmesse bestätigt, bevor sie als Bewohnerin von 'Promi Big Brother' offiziell angekündigt wurde. Geheimhaltung ist alles", teilte ein Sprecher des Senders mit.

Weiter betonte er: "Ihr Besuch auf der Buchmesse hängt natürlich von ihrem Verbleib im Haus ab." Viel Lärm um nichts also.