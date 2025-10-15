Intime Einblicke in toxische Beziehung mit Verena Kerth: Marc Terenzi veröffentlicht Doku
Köln - Eine der zuletzt deutschlandweit skandalträchtigsten Personen musste am Dienstagabend gehen. Nach seiner TV-Promotion bei "Promi Big Brother" will sich Marc Terenzi (47) jetzt nicht nur wieder ausziehen, sondern auch eine Doku über seine toxische Beziehung mit Verena Kerth (44) und seinen Entzug veröffentlichen.
"Ich habe mich knapp zwei Jahre selbst gefilmt seit meiner Beziehung mit Verena, durch die Klinik, bis zu meinem Neustart in der Türkei", sagt Terenzi im TAG24-Interview. "Ich schneide das selbst und bin der Regisseur meiner eigenen Doku-Serie."
Über welchen Kanal oder mit wessen Hilfe diese veröffentlicht wird, ist noch offen. "Ich habe das gemacht, weil ich mit meiner Geschichte nicht alleine bin. Niemand redet darüber, also rede ich darüber", so der vierfache Vater über die offenbar von Alkohol und Gewalt geprägte Zeit. "Ich möchte zeigen, wie eine toxische Beziehung aussieht - aber keine Rache an Verena!"
Aktuell habe der Sänger ohnehin erst mal die Schnauze voll von Frauen.
"Ich weiß noch nicht, was ich will. Momentan denke ich nur an mich und bin nicht bereit für eine Beziehung. Ich brauche eine Pause", gibt der 47-Jährige zu, der für Promo von einer Beziehung zur nächsten gesprungen sei - "das war nicht gut von mir!"
Marc Terenzi: "Ich brauche das Geld wegen meiner Schulden"
Schon nächsten Mittwoch wird Marc Terenzi wieder mit den Sixx Paxx auf Tour gehen. Die leicht bekleideten Tänzer werden nach ihrem Auftakt in Magdeburg größtenteils weibliche Fans unter anderem in Gera, Mainz und Leipzig verrückt machen. Tickets kosten mindestens 50 Euro.
Mit seiner Sixx Paxx-Gage könne er seinen Kindern etwas zurückzahlen. Am liebsten aber hätte der gebürtige US-Amerikaner "Promi Big Brother" und somit 100.000 Euro gewonnen. "Ich brauche das Geld wegen meiner Schulden. Mit 100.000 Euro könnte ich fast alles zurückzahlen", so Marc zu TAG24.
Und: Auch eine neue Single wird am heutigen Mittwoch erscheinen. Er gibt zu, was viele PBB-Mitbewohner vermutet hatten: "Ich habe 'Promi Big Brother' als Promotion genutzt. Es war der Plan, wieder zurück in Entertainment und Musik zu kommen."
Marc Terenzi hofft, dass Karina2you gewinnt
Den Sieg in der Realityshow wünscht er TikTokerin Karina Kipp (47, "Karina2you"), während er mit Harald Glööckler am Ende aneinandergeraten war. "Harald hat gesagt, ich bin ein Lügner und beschissen, er möchte nicht mit mir befreundet sein - was für mich völlig in Ordnung ist. Er hat gesagt, dass ich ihn als Gesicht für meinen Eisladen haben möchte, das stimmt nicht - ich möchte nur seine Tapete haben."
Auch die Anschuldigung, er spreche trotz 30 Jahren in Deutschland die Landessprache nicht gut genug, hat Marc getroffen. "Ich versuche, mein Bestes zu geben. Das trifft nicht nur mich, das trifft jeden Ausländer in Deutschland, der nicht gut Deutsch spricht." Viel zu selten werde er bei der Aussprache korrigiert und könne so nichts dazulernen.
Montags und dienstags läuft "Promi BB" ab 20.15 Uhr, mittwochs bis sonntags ab 22.30 Uhr bei SAT.1 und Joyn. Auf der Streaming-Plattform gibt es auch einen 24-Stunden-Livestream.
Titelfoto: Imago/Andre Lenthe