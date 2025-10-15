Intime Einblicke in toxische Beziehung mit Verena Kerth: Marc Terenzi veröffentlicht Doku

Nach seiner TV-Promotion bei "Promi Big Brother" will Marc Terenzi eine Doku über seine toxische Beziehung mit Verena Kerth veröffentlichen.

Köln - Eine der zuletzt deutschlandweit skandalträchtigsten Personen musste am Dienstagabend gehen. Nach seiner TV-Promotion bei "Promi Big Brother" will sich Marc Terenzi (47) jetzt nicht nur wieder ausziehen, sondern auch eine Doku über seine toxische Beziehung mit Verena Kerth (44) und seinen Entzug veröffentlichen.



Mai 2024: Da war zwischen Marc Terenzi (47) und Verena Kerth (44) noch alles in Ordnung. © Imago/Andre Lenthe "Ich habe mich knapp zwei Jahre selbst gefilmt seit meiner Beziehung mit Verena, durch die Klinik, bis zu meinem Neustart in der Türkei", sagt Terenzi im TAG24-Interview. "Ich schneide das selbst und bin der Regisseur meiner eigenen Doku-Serie." Über welchen Kanal oder mit wessen Hilfe diese veröffentlicht wird, ist noch offen. "Ich habe das gemacht, weil ich mit meiner Geschichte nicht alleine bin. Niemand redet darüber, also rede ich darüber", so der vierfache Vater über die offenbar von Alkohol und Gewalt geprägte Zeit. "Ich möchte zeigen, wie eine toxische Beziehung aussieht - aber keine Rache an Verena!" Aktuell habe der Sänger ohnehin erst mal die Schnauze voll von Frauen. "Ich weiß noch nicht, was ich will. Momentan denke ich nur an mich und bin nicht bereit für eine Beziehung. Ich brauche eine Pause", gibt der 47-Jährige zu, der für Promo von einer Beziehung zur nächsten gesprungen sei - "das war nicht gut von mir!"

Marc Terenzi: "Ich brauche das Geld wegen meiner Schulden"

Marc Terenzi flog am Dienstag bei "Promi Big Brother" raus. © Joyn Schon nächsten Mittwoch wird Marc Terenzi wieder mit den Sixx Paxx auf Tour gehen. Die leicht bekleideten Tänzer werden nach ihrem Auftakt in Magdeburg größtenteils weibliche Fans unter anderem in Gera, Mainz und Leipzig verrückt machen. Tickets kosten mindestens 50 Euro. Mit seiner Sixx Paxx-Gage könne er seinen Kindern etwas zurückzahlen. Am liebsten aber hätte der gebürtige US-Amerikaner "Promi Big Brother" und somit 100.000 Euro gewonnen. "Ich brauche das Geld wegen meiner Schulden. Mit 100.000 Euro könnte ich fast alles zurückzahlen", so Marc zu TAG24. Und: Auch eine neue Single wird am heutigen Mittwoch erscheinen. Er gibt zu, was viele PBB-Mitbewohner vermutet hatten: "Ich habe 'Promi Big Brother' als Promotion genutzt. Es war der Plan, wieder zurück in Entertainment und Musik zu kommen."

